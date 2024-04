25 Aprile. Bellano si prepara a celebrare la Festa della Liberazione

Si inizia alle ore 9.45 con deposizione corona alla lapide in ricordo dei partigiani caduti a Fiumelatte

Verrà presentato il progetto “Itinerari della memoria – sentieri partigiani”

BELLANO – Il paese di Bellano si prepara a vivere la celebrazione per la Festa della Liberazione. Un programma ricco di appuntamenti, per la giornata di giovedì 25 aprile. Sarà una giornata di riflessione con l’obiettivo di onorare il sacrificio dei partigiani.

Nel pomeriggio, a San Grato di Bellano, verrà presentato il progetto “Itinerari della memoria – sentieri partigiani“, elaborato da ANPI Sezione Lario Orientale, Archivio Comunale della Memoria locale di Mandello, Muu Museo del latte e della storia della Muggiasca e Comune di Bellano. Il progetto, proseguendo con quanto già attivato lungo i sentieri urbani e montani di Mandello del Lario e di Lecco, ha rielaborato anche a Bellano e nella Muggisca le targhe già poste a memoria degli accadimenti sul territorio e connessi alla lotta di Liberazione dal nazifascismo, proponendo i relativi opuscoli guida in una nuova veste grafica.

A San Grato verrà presentato il nuovo opuscolo relativo ai sentieri di Bellano e della Muggiasca, nonché il nuovo sito cui sarà possibile connettersi anche mediante il QR code che verrà applicato su tutte le targhe dei sentieri partigiani e sugli opuscoli. Sul sito sarà possibile avere tutte le informazioni utili per la percorrenza dei sentieri, i riferimenti storici relativi, i collegamenti a siti analoghi (es. Le strade del viandante) ed istituzionali. Il relativo progetto, che prevede anche una serie di incontri (in parte già attivati) con la cittadinanza sui diversi temi relativi alla Resistenza locale (donne, espatri, alpini, etc.), è stato in gran parte finanziato dalla Fondazione Comunitaria Lecchese e dal Comune di Bellano.