Mandello. Per Natale niente luci nelle strade, illuminati solo punti strategici

La scelta di un’illuminazione ‘soft’ dettata dal caro energia

Accesi solo i luoghi simbolo del paese. Vicino al Natale attese le proiezioni colorate in Piazza Italia

MANDELLO – Essenziali ma significative le illuminazioni natalizie che in questi giorni hanno fatto capolino a Mandello. Come già preannunciato negli scorsi mesi, il Natale mandellese sarà all’insegna della sobrietà, per lo meno per quanto riguarda le luci installate, visto il caro energia. Una scelta presa non solo a parole, ma concretizzata nei fatti, com’è possibile notare passeggiando per il paese, dove nessuna luminaria attraversa le strade.

Accesi per Natale solo alcuni monumenti e zone, considerati luoghi chiave dalla cittadinanza mandellese e non solo: come lo scorso anno sulla facciata del Municipio spiccano le palle di neve contenenti tutti i simboli del paese, culturali, naturalistici, turistici e istituzionali, circondate da uno sfondo rosso tipico delle festività natalizie. Davanti alla Chiesa del Sacro Cuore adornati con luminarie i tronchi dei tre ulivi presenti nella piazza antistante l’edificio religioso. Infine, all’entrata del paese, non poteva certo non essere messa in risalto la rotonda con la riproduzione della Moto Guzzi 8V cilindri.

Nei giorni immediatamente antecedenti e successivi al 25 dicembre proiezioni colorati invaderanno le pareti delle abitazioni in Piazza Italia, circoscritte anch’esse a un limitato periodo d’accensione, sempre in virtù dei costi energetici elevati.