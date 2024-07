A Dervio torna il Ninjapark, avventura e divertimento per l’estate

Il parco acquatico torna in località Santa Cecilia

Sarà aperto dalle 11 a mezzanotte, tutti i giorni

DERVIO – Ritorna l’estate del divertimento a Dervio con la riapertura dell’Acquapark con l’unico Ninjapark in funzione in Italia. Divertimento assicurato per tutte le età con l’acquapark che si trova in località Santa Cecilia, area servita da molti parcheggi e da chioschi affacciati sul lago dove è possibile passare una tranquilla giornata con la famiglia.

“Da quest’anno è l’associazione remiera “I Laghe’e” ad occuparsi della gestione del parco divertimenti acquatico che unisce al Ninjapark il divertimento dei gonfiabili in acqua” fa sapere il sindaco Stefano Cassinelli.

L’acquapark di Dervio è aperto tutti i giorni dalle ore 11 fino a mezzanotte.