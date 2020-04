A Pasqua le note del ‘Silenzio’ risuoneranno dal castello di Vezio

La tromba suonerà la sera di Pasqua dal Castello di Vezio

L’iniziativa degli Alpini di Varenna e Perledo

VARENNA / PERLEDO – I gruppi Alpini di Varenna e Perledo, con le relative squadre di protezione civile ANA, intendono mostrare la loro vicinanza alla popolazione con un’iniziativa congiunta. La sera di Pasqua, infatti, alle ore 21 dalla torre del castello di Vezio verranno intonate le note del “Silenzio”.

La particolare dislocazione geografica della torre, struttura privata gestita dall’associazione culturale “Amici del castello “, permetterà di poter ascoltare in gran parte del territorio circostante il suono della tromba.

“In questi momenti particolarmente difficili – spiegano gli Alpini – le penne nere non hanno mancato di scendere in campo,impegnando le proprie forze in azioni pratiche e morali di sostegno e conforto per la cittadinanza . I due gruppi Alpini uniti vogliono mandare il segnale che la cooperazione tra solide realtà del territorio è un punto di forza per superare questo periodo drammatico”.