Abbadia Lariana, con la Pasqua riapre anche l’ufficio turistico

Anche quest’anno sarà gestito dalla società Itur

L’Infopoint sarà aperto anche a Pasqua e Pasquetta dalle 9 alle 13

ABBADIA – Da anni punto di riferimento per i turisti e i visitatori del paese, l’ufficio turistico di Abbadia Lariana riaprirà le sue porte con l’arrivo della Pasqua. Situato al piano terra del Civico Museo Setificio Monti, l’infopoint del paese sarà aperto domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – in occasione della celebrazione pasquale – e successivamente ogni weekend dalle ore 9:00 alle ore 13:00 fino a maggio. Da sabato 1 giugno a domenica 1 settembre l’ufficio turistico sarà aperto tutti i giorni – anche festivi – dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30, mentre a settembre l’apertura tornerà ad essere unicamente il sabato e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Il ruolo svolto dall’ufficio turistico è fondamentale per garantire un’ottima accoglienza ai visitatori e fornire ad essi le informazioni richieste, garantendo una continua promozione del territorio e di ciò che esso ha da offrire: servizi, eventi, patrimonio naturale e culturale – come monumenti, paesaggi, usi e tradizioni.

Tra le novità di questa nuova apertura stagionale dell’ufficio turistico, di rilievo è la presenza di un bookshop dove è possibile acquistare gadgets, ovvero calamite e cartoline, specifici del territorio e di uno spazio vetrina dedicato all’esposizione dei prodotti tipici locali forniti dalle imprese del luogo disponibile a breve.

Un nuovo look anche per il paese di Abbadia Lariana che si è sottoposto a un importante rebranding presentando il nuovo logo turistico della località: la parte grafica simboleggia il lago e la montagna, oltre a richiamare le iniziali del paese, e il claim “Here I go again”.

La gestione dell’Infopoint è affidata anche questo anno a Itur, società piemontese specializzata nella gestione e coordinamento di sistemi complessi di uffici turistici su tutto il territorio nazionale. A Itur spetterà il compito di coordinare il personale dell’ufficio per organizzare, elaborare e divulgare l’offerta turistica del territorio attraverso l’adozione di un metodo consolidato grazie alle numerose esperienze a livello nazionale con oltre 40 uffici di informazione e accoglienza turistica tra Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Toscana.