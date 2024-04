Abbadia. Gatto senza padrone nei condomini Bolis, l’appello per ritrovare i proprietari

L’appello di una lettrice: “Si vede che è ben tenuto ed abituato a stare in casa”

ABBADIA – “Questo micio si aggira da qualche giorno smarrito nei condomini Bolis di Abbadia, si vede che è abituato a stare in casa perché è ben tenuto. Cerchiamo i suoi proprietari”.

L’appello, condiviso anche sui social, arriva da Abbadia, con tanto di fotografie per cercare di risalire ai proprietari di questo gatto. “Ha un collarino grigio, forse antiparassitario, ma nessun recapito. Purtroppo non posso tenerlo in casa” scrive una lettrice che si rivolge ai proprietari: “Se qualcuno lo riconosce può contattarmi sui social (Sei di Abbadia se), dove ho pubblicato l’annuncio”