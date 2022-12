Abbadia. In piazza Carlo Guzzi un albero di Natale per tutti

L’iniziativa del Comune per coinvolgere i cittadini

Offerta agli abbadiensi la possibilità di decorare a piacimento la pianta

ABBADIA – Il periodo natalizio è segnato dalla gioia e della condivisione, aspetti che l’Amministrazione comunale di Abbadia ha voluto esprimere portando in paese un’iniziativa coinvolgente per i cittadini: la decorazione di un albero posizionato in piazza Carlo Guzzi. Ciascun abbadiense potrà realizzare un addobbo e appenderlo alla pianta, dando sfogo alla fantasia e alla creatività.

L’originale progetto promosso dal Comune rende evidente come un oggetto quale l’albero di Natale possa farsi portatore di un messaggio partecipativo cosa che, anche se in modo differente, hanno già evidenziato altri allestimenti come quelli presenti a Oggiono e Lierna per richiamare l’attenzione verso gli infortuni sul lavoro.