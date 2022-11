Approvati i progetti definitivi delle due opere, dal costo complessivo di 190 mila euro

Nuova pavimentazione e illuminazione a Novegolo. Borbino pronta ad accogliere un parco giochi inclusivo, in sostituzione dell’attuale vecchia area

ABBADIA – C’è aria di piccole rivoluzioni ad Abbadia: con l’approvazione la settimana scorsa dei progetti definitivi inerenti alla riqualificazione del nucleo di Novegolo e alla realizzazione di un nuovo parco giochi inclusivo a Borbino, i volti delle due frazioni si preparano a cambiare, come racconta il sindaco Roberto Azzoni:

“Per quanto riguarda Novegolo, l’intenzione è di affidare i lavori entro la fine dell’anno. Gli interventi interesseranno principalmente la riqualificazione della pavimentazione e l’installazione dell’illuminazione pubblica, e serviranno per dare valore al piccolo borgo”. L’impegno economico per concretizzare il progetto ammonta a 147 mila euro: di questi, 95.000 proverranno da un contributo straordinario BIM, mente 52.000 dai fondi di bilancio dell’Amministrazione abbadiense.

Altra novità a livello urbanistico sarà introdotta invece a Borbino, altra frazione del paese, con la creazione di un parco giochi inclusivo, modello che sta prendendo piede anche in tante altre realtà del territorio.

“Anche qui siamo giunti allo step di approvazione del progetto – spiega il primo cittadino – e cominceremo a brevissimo i lavori. L’idea è di dare vita a un parco fruibile da bambini con disabilità, offrendogli la possibilità di salire in altalena anche se sono in carrozzina, per esempio. Pensavamo inoltre di far scegliere il nome dell’area giochi direttamente ai bambini della primaria, rendendoli così partecipi e lanciando un messaggio di inclusività a tutto tondo”.

In località Borbino è già presente da tempo un parco giochi: questa sarà l’occasione per rimodernarlo e aggiungere nuove strutture accessibili a tutti. Per finanziarlo arriveranno 30 mila euro da Regione Lombardia, mentre il comune coprirà la restante spesa con i propri fondi, che in totale si aggira intorno ai 43 mila euro.