Abbadia Lariana. SS36: lavori in galleria, attenzione alle chiusure notturne

Anas: lavori di efficientamento energetico degli impianti della galleria “Borbino” e relativi svincoli

ABBADIA LARIANA – Anas ha programmato gli interventi di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico degli impianti della galleria “Borbino” e relativi svincoli, lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” dal 57,700 al km 59,040 nel comune di Abbadia Lariana.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, verranno attivate delle limitazioni al traffico secondo le seguenti modalità: domani 24 febbraio, verrà chiusa al traffico la rampa di uscita dello svincolo Abbadia Lariana in direzione nord dalle ore 23:00 alle ore 5:00 del giorno successivo.

Inoltre, verrà istituito il restringimento carreggiata dal km 57,700 al km 59,040, direzione Nord, su corsia di marcia, alternativamente corsia di sorpasso, nelle notti di domani 24 febbraio e di giovedi 24 febbraio nella fascia oraria dalle 23:00 alle 05:00 del giorno successivo.

Per via delle limitazioni al traffico, i veicoli che percorrono la statale 36 in direzione Sondrio per raggiungere la località di Abbadia Lariana, dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo di Bellano e percorrere la S.P.72 in direzione Milano e i veicoli che percorrono la S.P. 72 in direzione Milano, dovranno obbligatoriamente immettersi sulla statale dallo svincolo di Bellano.