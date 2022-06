Gli interventi interesseranno il manto stradale e l’illuminazione

Il sindaco Azzoni: “Unico centro storico di Abbadia a non aver ancora subito rimaneggiamenti, per questo abbiamo scelto di investirci”

ABBADIA – Il Comune di Abbadia si prepara alla stesura del progetto volto a riqualificare il vecchio nucleo di Novegolo, piccola frazione del paese. A finanziarlo sarà il contributo messo a disposizione dal Consorizio B.I.M. (Bacino Imprifero Montano) del Lago di Como Brembo.

Novegolo è al momento l’unica frazione di Abbadia a non aver subito rimaneggiamenti, come spiega il sindaco Roberto Azzoni: “Abbiamo scelto di investire la somma stanziata nell’unico centro storico in cui ancora non hanno avuto luogo interventi di riqualificazione. In particolare ci occuperemo di rifare la pavimentazione e di istituire maggiori punti luce per le strade“.

L’inizio dei lavori è stimato per quest’autunno, e l’importo complessivo in gioco è pari a 150.000 euro. Difficile stabilire una data precisa per l’avvio delle opere a causa delle criticità inerenti alle forniture dei materiali:

“Realizzare interventi pubblici sta diventando sempre più complicato per via dei rincari sui prezzi e dei ritardi nella consegna dei materiali“, ha concluso il primo cittadino.