Abbadia pronta a festeggiare i suoi gemellaggi. Il programma completo

Grande festa a giugno per i vent’anni di gemellaggio con Bosonohy e Gensac La Pallue

Ospitati in paese 50 ‘gemelli’ francesi e cechi, con rispettivi sindaci

ABBADIA – C’è attesa e fermento ad Abbadia per l’arrivo a inizio giugno dei ‘gemelli’ provenienti da Bosonohy (Repubblica Ceca) e Gensac La Pallue (Francia), occasione per ritrovarsi e festeggiare insieme i vent’anni di gemellaggi con i due paesi.

Quattro giorni di celebrazioni, dall’1 al 4 giugno, che vedranno la presenza di 50 ‘gemelli’ francesi e cechi, capitanati dai rispettivi sindaci, Martin Černý, sindaco di Bosonohy e Cédric Dupuy, sindaco di Gensac La Pallue: ad accoglierli il primo cittadino di Abbadia Roberto Azzoni. Iniziativa che comporterà un grande sforzo organizzativo per gestire le tre lingue e gli ospiti, soggiornanti nelle famiglie, ma il Consiglio Direttivo del Comitato Gemellaggi italiano è carico di idee e di energie.

Programma

GIOVEDI’ 1 GIUGNO

Grande accoglienza in riva al lago con un’apericena organizzato in collaborazione con Lido ‘La Favola’ presso il Parco Chiesarotta.

VENERDI’ 2 GIUGNO

Gita in montagna ai Piani Resinelli, per far godere agli ospiti del ‘Belvedere’. La cena sarà consumata nel prato della casa parrocchiale grazie all’ospitalità di Don Fabio Molteni e con l’aiuto dell’associazione ‘Michy Day… sempre con noi’. Il Comitato ha infatti deciso di aiutare il sodalizio locale nella raccolta fondi per curare i bambini malati di tumore alle ossa. La serata sarà allietata dalla musica dal vivo di Beppe Martinelli.

SABATO 3 GIUGNO

Sabato sarà la volta della visita all’Orrido di Bellano, ospitato dal sindaco Antonio Rusconi, che guiderà la comitiva con al seguito interpreti per permettere a tutti di apprezzare il racconto di questo gioiello naturale. Dopo un pranzo a base di pizza al Camping Spiaggia di Abbadia, prevista un’escursione sulle ‘Lucie’, le tipiche barche a remi del Lago di Como, grazie all’associazione ‘I laghéé’ e ad Irish Mozzanica. Seguirà Serata di Gala al ristorante ‘Bababdulac’, dove avverrà lo scambio di doni tra i Comuni. Invitate anche le autorità provinciali. A conclusione della serata musica dal vivo dei Surfing Claire & The Whisky Rockers.

DOMENICA 4 GIUGNO

Celebrata la messa con letture in francese e ceco, alla presenza dei gonfaloni dei tre paesi e dei sindaci, oltre che dei Presidenti dei Comitati Gemellaggi. A seguire verrà svelata a Novegolo una sorpresa alla cittadinanza e agli ospiti. Pranzo nel prato parrocchiale. Nel pomeriggio si partirà alla volta di Lecco e alle ore 18.30 altro momento ufficiale all’Orsa Maggiore, collaboratrice del progetto, con lo scambio di doni ufficiali tra i Comitati Gemellaggi e doni a tutti i partecipanti. A seguire cena e serata danzante con musica latino americana. Lunedì giorno delle partenze e degli arrivederci.

Tutte le attività saranno tenute in italiano, francese e ceco, così come tutto il materiale informativo, e saranno aperte al pubblico che potrà prenotare o chiedere info al numero 333 3667771 oppure alla mail comitato.gemellaggi.abbadia.lariana@hotmail.it. Gli aggiornamenti possono essere seguiti sulla pagine facebook del Comitato.