Abbadia. Rinnovato il Consiglio Direttivo del Comitato Gemellaggi

Il Consiglio Direttivo è stato rinnovato per un mandato di cinque anni

I candidati eletti sono pronti a portare avanti le iniziative di gemellaggio e a rafforzare i legami con le città partner

ABBADIA LARIANA – Il Comitato Gemellaggi del Comune di Abbadia Lariana ha recentemente rinnovato il suo Consiglio Direttivo, un evento significativo per la comunità. La votazione, che si è svolta durante l’Assemblea del 3 ottobre nella suggestiva sala Civica “Don Gnocchi”, ha visto cinque candidati eletti, pronti a portare avanti le iniziative di gemellaggio e a rafforzare i legami con le città partner.

Durante la serata, il Presidente ha presentato una relazione sulle attività svolte nel quinquennio del precedente Consiglio Direttivo, esprimendo la sua gratitudine per il lavoro svolto e lodando l’impegno e la passione dimostrati.

In particolare, il Presidente e Sindaco Roberto Azzoni ha messo in evidenza i risultati ottenuti nel 2023 in occasione delle celebrazioni per il ventesimo anniversario di gemellaggio con Gensac La Pallue e Bosonohy, un evento che ha richiesto un notevole sforzo organizzativo e ha visto l’accoglienza di oltre 50 ospiti nelle famiglie di Abbadia.

È particolarmente significativo il coinvolgimento di tutti gli abitanti di Abbadia durante i momenti ufficiali, come l’inaugurazione del Largo dei Gemellaggi, arricchita dai coinvolgenti balli degli ospiti di Bosonohy e dalla messa comunitaria celebrata in più lingue.

A seguito della votazione per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo, il sindaco Roberto Sergio Azzoni, in qualità di Presidente di diritto, ha guidato i lavori. Al termine delle operazioni di voto, sono stati eletti i seguenti membri: Ambrosoni Valter, Brusa Claudio, Mazzoleni Laura, Riva Marco e Spagnolo Alberto.

Durante la serata era presente anche l‘ex sindaco Cristina Bartesaghi, accompagnata dall’ex assessore Domenico Aiello, che hanno ricoperto i ruoli di segretario di seggio e scrutatore.

Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale sono stati nominati i membri di diritto previsti dal regolamento: Carlo Donato, delegato della maggioranza, e Margherita Mangioni, delegata della minoranza. A breve sarà nominato anche il delegato del Sindaco.

Il neo-eletto Consiglio si è riunito successivamente martedì 8 ottobre per l’elezione del vice-presidente. Dopo una breve discussione, i membri hanno unanimemente deciso di rinnovare la fiducia al signor Alberto Spagnolo, che ha accettato di ricoprire nuovamente l’incarico per il periodo 2024-2029. È stata riservata una calorosa accoglienza alla signora Margherita Mangioni e al signor Marco Riva, entrambi nominati ed eletti per la prima volta nel Direttivo, con l’augurio di un “buon lavoro”.

Successivamente, è stata ribadita la volontà di aprire le riunioni ad alcuni Gruppi di Lavoro tematici, come previsto dal regolamento. La prima nomina è stata per Elena Poletti, già attiva nel precedente mandato con il compito di seguire i progetti scolastici e gestire i rapporti con i paesi gemelli.

Sono state inoltre nominate Sara Carenini e Carolina Spagnolo come membri del Gruppo di Lavoro dedicato alla grafica, comunicazione e nuovi progetti. Domenico Aiello è stato incaricato dei “progetti di accoglienza”, mentre a Laura Mazzoleni è stata rinnovata la delega di tesoriere del Comitato.

Le attività sono riprese immediatamente, con l’inizio della programmazione dei prossimi scambi di visita con i partner di Bosonohy (Repubblica Ceca) e Gensac La Pallue (Francia). Le date verranno concordate in un collegamento online che sarà organizzato a breve con entrambe le località. Inoltre, è stato deciso di condurre un sondaggio tra gli iscritti per raccogliere le loro preferenze riguardo alla prossima meta per i mercatini di Natale di dicembre.

Infine, nei prossimi mesi, sarà essenziale completare i passaggi necessari per ufficializzare il gemellaggio tra Gensac La Pallue e Bosonohy, dando così vita alla tanto attesa “rete di comuni” gemellati. Questa iniziativa, fortemente sostenuta dal Sindaco Azzoni durante la celebrazione dei 20 anni di gemellaggio, rappresenta un passo significativo per promuovere la cooperazione e lo scambio culturale tra le comunità.

“La realizzazione di questo progetto non solo rafforzerà i legami esistenti, ma aprirà anche nuove opportunità di collaborazione per il futuro” conclude il Sindaco Azzoni.