Abbadia. Torna la manifestazione Michy Motor Day 2024

Appuntamento sabato 4 e domenica 5 maggio

Settima edizione dell’evento in ricordo di Michy

ABBADIA LARIANA – Tutto pronto per la 7^ edizione del Michy Motor Day che si svolgerà ad Abbadia Lariana il 4 e 5 maggio. La manifestazione ha lo scopo benefico per raccogliere fondi da devolvere all’Istituto dei Tumori di Milano dove Michy è stato in cura nella sua breve malattia nel reparto di pediatria oncologica. Un sarcoma osseo lo ha portato via a soli 10 anni.

In questi anni l’associazione “Michy sempre con noi…“, nata con lo scopo di ricordarlo e di aiutare tanti bambini che stanno lottando con la malattia del secolo, ha fatto numerose opere e donazioni, come ferri chirurgici, barelle speciali, carrozzine, defibrillatori posizionati ad Abbadia Lariana, progetti di ricerca oncologica.

Numerose attività e numerosi partecipanti animeranno la due giorni sul lungolago di Abbadia e sul tratto di strada tra le frazioni di Linzanico e Crebbio dove si svolgerà il taxi rally. Si potrà provare l’emozione di stare al fianco di un pilota su una macchina da rally o sportiva.

Sabato 4 maggio alle ore 16, si inaugurerà la manifestazione nel piazzale del lido con un lancio di paracadutisti del Gruppo di Lecco che si alternerà allo spettacolo di moto acrobatiche dei ragazzi del Moto Export Bikelife. Numerosi gli invitati delle associazioni che sostengono la causa.

Dalle ore 19, apertura presso il giardino parrocchiale della cucina dove si potranno degustare squisiti piatti. A seguire concerto dei Project Rock School e degli Insidia.

Domenica 5 maggio, dalla prima mattina, esposizione di auto e moto d’epoca, da competizione, da rally e da tuning. Presenti anche il gruppo degli Unimog, biciclette elettriche, modellini d’auto, Ambulanze d’epoca, gonfiabili e frittelle per i più piccoli.

La Scuderia ABS Sport e TAC Motorsport sono i sostenitori, così come il Club Dante Giacosa, il Veteran Club Como, Abarth Club Como. Quest’anno la concessionaria Nissan NIS-CAR supporterà la causa ed esponendo sul lungolago alcuni modelli della gamma.

Proseguirà lo spettacolo di moto acrobatiche per tutta la giornata presso il piazzale del lido. Alle ore 10.30, la Santa Messa in ricordo di Michy e a seguire accensioni dei motori per salutarlo. Alle ore 12 apertura cucina. Dalle ore 14 alle 16 taxi rally. Nella mattinata iscrizioni al taxi e possibilità di tesserarsi all’associazione. Alle ore 17.30 conclusione presso il giardino parrocchiale con il tradizionale taglio della torta e l’estrazione della lotteria.