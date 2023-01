Presente all’incontro l’Associazione castanicoltori Lario Orientale

ABBADIA – Una serata dedicata alla biodiversità del castagno da frutto quella che andrà in scena martedì 24 gennaio ad Abbadia, in sala civica Don Gnocchi. Dalle 20.30 l’Associazione castanicoltori Lario Orientale, che insieme al Comune ha organizzato l’iniziativa, spiegherà come salvaguardare le vecchie varietà autoctone di castagno.