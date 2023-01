Alpini di Esino, un libro per il centenario: l’appello a inviare materiale

Si tratterà del primo volume dedicato alla sezione esinese

“Invitiamo gli esinesi a inviare informazioni e documenti soprattutto su alpini e militari che hanno preso parte alla prima e seconda guerra mondiale”

ESINO – Un libro per raccontare la storia della sezione Alpini di Esino: questo l’intento del gruppo, nato nel 1923, in vista del centenario che si celebrerà quest’anno. Per portare a compimento l’opera però serve la collaborazione di tutti gli esinesi e non solo, chiamati a fornire informazioni e documenti utili alla causa e dare vita a quello che a tutti gli effetti sarà il primo volume dedicato all’associazione.

“Alcuni hanno già risposto al nostro appello – specifica il presidente della sezione Marino Greselin – diffuso sia sui social che attraverso supporti cartacei, consegnati per via diretta alle persone. Soprattutto stiamo cercando informazioni e documenti su alpini e militari esinesi che hanno preso parte alla prima e seconda guerra mondiale. Reperire dati con riferimento a questi periodi è complicato, soprattutto sulla Grande Guerra, mentre per le attività realizzate negli ultimi venti/trent’anni foto e notizie ne abbiamo”.

Non ancora definita l’impostazione del libro, molto dipenderà da quante e quali informazioni verranno raccolte in corso d’opera: come termine ultimo per la consegna dei materiali è previsto il 12 febbraio. “A fine gennaio ci riuniremo con tutti i componenti del gruppo e faremo un punto della situazione. Ancora non abbiamo stabilito un’impostazione precisa del volume, lo decideremo in base al materiale che reperiremo”.

Già a settembre e ottobre scorsi gli Alpini avevano lanciato la richiesta ai cittadini esinesi, ma l’esito della risposta ha indotto il gruppo a riprovarci in queste settimane, come racconta il presidente Greselin: “In autunno più che altro abbiamo messo in pratica un passaparola e affisso in bacheche, locande e negozi fogli che illustravano l’iniziativa. Adesso invece il messaggio è stato diffuso anche sui social, e con l’occasione della ‘Notte dei Magi’ che si è tenuta la sera dell’Epifania, abbiamo preso in pugno il progetto e girato per il paese in modo da consegnare la richiesta. Decisivo è stato l’intervento del socio Pietro Vilenghi, che ha individuato nell’evento il momento giusto di agire, visto che Esino era gremita di persone, e del Comune che si è impegnato a diffondere l’avviso sui canali online”.

Quando il libro avrà preso forma, sarà archiviato e conservato nella sede del gruppo. Per ora rimane incerta una possibile presentazione, i tempi sono ancora prematuri per poter dare risposte sicure e concrete, anche se il presidente non nasconde la volontà di volerla eventualmente organizzare in occasione dei festeggiamenti legati al centenario, che si terranno sabato 10 e domenica 11 giugno: “Sarebbe bello presentare il volume quel sabato sera, quando il Coro Alpino Lecchese si esibirà a Esino in canti, affiancati in alcuni brani, se sarà possibile, dai bambini delle scuole elementari che hanno imparato alcune canzoni degli Alpini insieme ai maestri di musica. Tuttavia nulla è ancora stato definito, vedremo come procederà lo sviluppo del libro. Nella giornata di domenica invece ci sarà la Santa Messa, a cui seguiranno la sfilata per le vie del paese e il pranzo tutti insieme in una location che dobbiamo ancora stabilire”.

Tornando al volume, informazioni e documenti possono essere inviate via email a gruppoalpiniesino@gmail.com oppure su WhatsApp o Sms al 3389734655. In caso di impossibilità a inviare il materiale è possibile rivolgersi al presidente del gruppo alpini di Esino Marino Greselin al 3356004579 o ad altri componenti dell’associazione, che si occuperanno di raccogliere di persona la testimonianza o il documento in questione, di cui sarà fatta una copia. In mancanza di certificazione, è sufficiente anche solo nome, data di nascita/morte, genitori, in quale guerra ha prestato servizio e la foto se disponibile dell’alpino o militare in questione.