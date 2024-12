Antenna 5G a Genico, Fratelli d’Italia propone un incontro con la Lega

I cittadini pronti a presentare il ricorso al TAR per tutelare il paesaggio alterato dalla posa dell’antenna 5G

Fratelli d’Italia al fianco degli abitanti di Genico

GENICO – L’antenna 5G di Genico è oggetto giornaliero di contestazione da parte dei cittadini della piccola frazione di Lierna. Alcuni di questi sono pronti, infatti, a presentare ricorso al TAR contro il provvedimento che ha dato il via all’istallazione dell’antenna alta oltre 30 metri.

Gli abitanti della frazione hanno ribadito che la loro contrarietà al progetto non è totale, ma hanno sottolineano il fatto che è mancata una seria guida locale capace di suggerire un luogo idoneo alla posa. L’antenna, infatti, è posizionata a fianco del famoso sentiero del viandante e gli abitanti che avevano scelto Genico per il suo panorama sul lago che ora vedono compromesso il proprio valore immobiliare.

Il dialogo con il Comune è tuttora assente come dichiarato dai cittadini del gruppo No Antenna che nelle scorse settimane aveva chiesto un accesso agli atti, ma gli è negato perché bisognerebbe chiederlo esclusivamente alla SUAP – Sportello Unico Attività Produttive – della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino. Una questione dubbia in quanto la stessa Suap avrebbe dichiarato che anche il Comune di Lierna sarebbe già in possesso dei documenti in questione.

Lo scontro sull’antenna è divenuto anche politico nelle scorse settimane. Un’aspra polemica tra Lega e Fratelli d’Italia che però si potrebbe placare perché, come ha spiegato Luca Liberi, Responsabile agli Enti Locali di Fratelli d’Italia: “Vogliamo incontrarci con i dirigenti locali e con i responsabili delle Lega per chiarire le questioni sorte e tranquillizzare i cittadini”.

“Noi, in questo periodo, abbiamo ascoltato le loro richieste e perplessità quindi vogliamo far chiarezza su quali siano le responsabilità. Difatti, l’ipotesi di installazione della antenna era nota già nota da gennaio 2024. Questa mancanza di chiarezza, di informazione e di presa di responsabilità da parte della prima cittadina ha deluso i cittadini che si aspettano maggiore trasparenza per una vicenda che li coinvolge in prima persona”.

La questione riguardante l’antenna 5G è, quindi, più che mai viva ora che i cittadini di Genico hanno dichiarato le proprie intenzioni per farsi valere al TAR avvalendosi delle competenze di un avvocato esperto in diritto amministrativo al fine di tutelare il paesaggio che si affaccia sul lago.