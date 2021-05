Rinnovato il direttivo dell’AVIS di Mandello

Roberto Rosa confermato presidente per il secondo mandato

MANDELLO . Martedì si sono riuniti i consiglieri risultati eletti dalla votazione dei soci di Avis Mandello, che comporranno il consiglio Direttivo, più precisamente il nuovo consiglio sarà così composto: Balatti Antonio, Brusadelli Maurizio, Gallandra Giuseppe, Gianola Silvano, Greppi Omar, Poletti Chiara, Redaelli Piercarlo, Rumi Sonia.

Il nuovo consiglio ha proceduto alla votazione per l’elezione del presidente e del consiglio esecutivo come previsto dallo statuto, eleggendo nell’ordine: Roberto Rosa presidente per il secondo mandato, Antonio Balatti vicepresidente vicario, Maurizio Brusadelli vicepresidente aggiunto entrambi al secondo mandato, Silvano Gianola segretario e Sonia Rumi tesoriere, entrambi al primo mandato.

Il presidente Rosa dopo aver ringraziato per la fiducia accordatagli, ribadisce che “il consiglio direttivo è solo l’espressione rappresentativa dei soci, e che i veri attori della vita associativa sono tutti i volontari donatori e non che quotidianamente si impegnano nelle varie attività dal dono del sangue alla propaganda”.

Inoltre sono stati assegnati incarichi agli altri consiglieri per proseguire con le normali attività della sezione come per esempio, la privacy, la gestione della sede, la rappresentanza, la scuola, la segreteria, la propaganda.

“Nonostante la scarsa partecipazione dei soci sia all’assemblea del 23 aprile che alle votazioni – ha spiegato il presidente – è rassicurante il numero di nuovi iscritti di quest’anno che fa ben sperare. Invitiamo i soci a ‘vivere’ la sezione, frequentandola, durante le sere di apertura del martedì e del venerdì dalle 21,00 alle 22,00”.