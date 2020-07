Bellano. Chiuso per 5 giorni il passaggio a livello sulla SP62

Chiusura per lavori strutturali di RFI sulla linea ferroviaria Lecco – Tirano

Chiusura dalle 8.30 di lunedì 6 Luglio alle 17 di venerdì 10 Luglio

BELLANO – La Strada Provinciale 62 verrà chiusa al traffico in corrispondenza del passaggio a livello ferroviario di RFI (pk 34+500) a Bellano in prossimità della stazione ferroviaria di Bellano – Tartavalle Terme, dalle 8.30 di lunedì 6 Luglio alle 17 di venerdì 10 Luglio.

La chiusura si rende necessaria per consentire a RFI (Rete Ferroviaria Italiana) di eseguire interventi strutturali della linea ferroviaria Lecco-Tirano.

Da lunedì 6 a venerdì 10 Luglio, si potrà quindi raggiungere Bellano da Lecco passando per la provinciale a lago, SP 72 oppure lungo la Strada Statale 36, uscita Dervio e quindi raggiungere Bellano sempre percorrendo la SP 72.

Stesse soluzioni, in direzione opposte, per chi invece da Bellano dovrà viaggiare in direzione Lecco.