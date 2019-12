Bellano premia cinque benemeriti. La cerimonia a gennaio

La cerimonia delle ‘Alborelle d’Oro’ si terrà il 2 gennaio al Palasole

I riconoscimenti a Albina Denti, Carlo Borlenghi, Gino Sadun, la Protezione Civile del Gruppo Alpini e Davide Rainieri

BELLANO – Il Consiglio Comunale di Bellano ha assegnato quest’anno cinque benemerenze civiche a cittadini ed enti bellanesi considerati meritevoli di questo importante riconoscimento. La cerimonia di premiazione avverrà il 2 gennaio al Palasole, durante il Concerto di Capodanno diretto dal Maestro Roberto Gianola.

Si tratta del terzo anno in cui vengono elargite le benemerenze, dopo l’approvazione nel 2017 del regolamento che le istituiva. Così come previsto dal regolamento, il gruppo di lavoro cultura, che racchiude rappresentati designati dai gruppi di maggioranza e di minoranza, ha valutato le proposte che i cittadini potevano effettuare fino al 15 ottobre. Il Consiglio Comunale ha poi recepito le candidature proposte rendendole effettive con voto unanime di maggioranza e minoranze.

“Anche quest’anno – ha detto il Sindaco Antonio Rusconi – abbiamo scelto 5 candidature, divise secondo gli ambiti Cultura e arte, Abnegazione Civica e Attività Sociale, Assistenziale e Sportiva. Esempi che portano Bellano sulle cronache mondiali e Bellanesi che si danno da fare per il bene collettivo, esempi del grande cuore che batte in tanti Bellanesi. I benemeriti sono stati scelti tra le diverse domande ricevute, anche se voglio sottolineare che la scelta non ha seguito criteri squisitamente di merito, ma sono stati considerati altri fattori come la condivisione totale nel gruppo, l’età e l’opportunità di premiare durante quest’anno”.

“Abbiamo scelto Carlo Borlenghi, fotografo di fama mondiale che dona il suo talento a Bellano diffondendo la bellezza del nostro lago nel mondo. Per l’impegno sociale abbiamo valutato Gino Sadun, storico volontario di tante associazioni e d’aiuto ai disabili, e Albina Denti, punto di riferimento per la gestione e la custodia del patrimonio artistico della Chiesa di Bonzeno.

Benemerito anche il Gruppo Alpini di Bellano Squadra Protezione Civile che presta servizio supportando diversi eventi sul nostro territorio, occupandosi della pulizia della valli e per il notevole l’impegno e coraggio dimostrato durante gli spiacevoli eventi accaduti questa estate come l’alluvione di agosto 2019, anche in occasione delle alluvioni di Dervio, Premana, Casargo e Primaluna. Infine per meriti sportivi, consegneremo la benemerenza a Davide Raineri che, durante il Golden Gala di Roma, dopo 11 anni ha superato il record mondiale nella prova del miglio per la categoria M 45”.

“Consegneremo le benemerenze – ha concluso il Sindaco – il prossimo 2 gennaio, durante il Concerto di Capodanno (al Palasole dalle 21) con l’Orchestra Sinfolario diretta dal Maestro e concittadino Roberto GianoIa. Invito tutti a partecipare a questa grande serata ad ingresso gratuito di musica classica, magistralmente diretta dal M° Roberto Gianola con un’orchestra di 50 elementi, che suonerà per noi i celebri valzer di Strauss e non solo. Non mancheranno grandi sorprese, festeggeremo l’inizio del nuovo anno, consegneremo le civiche benemerenze e al termine un brindisi insieme”.