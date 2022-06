Circa 300 mila euro per ridare al paese un campo da calcio a 7

“Vogliamo animare il territorio di Vendrogno e attirare i ragazzi nella nuova struttura. In futuro l’obiettivo è di allargare ulteriormente il centro sportivo”

BELLANO – Tra massimo due settimane con tutta probabilità potranno dirsi conclusi i lavori in atto al campo sportivo di Vendrogno. A confermalo lo stesso sindaco, Antonio Rusconi: “Siamo in dirittura d’arrivo: manca solo da stendere il manto in erba sintetica, installare le reti e qualche altro dettaglio, dopodiché potremmo definire l’opera conclusa”.

Finanziato grazie alla legge 9/2020 di Regione Lombardia per un totale di 200.000 euro, a cui si sono aggiunti 70.000 euro di fondi comunali, il progetto realizzato mira a garantire il ritorno di un campo da calcio a 7 a Bellano, anche se le ragioni della ristrutturazione vanno ricercate ben oltre le mere mancanze strutturali.

“Vogliamo attirare i ragazzi di Vendrogno e indurli a cercare divertimento nella nuova struttura, così da animare il territorio – ha spiegato il primo cittadino -. In futuro l’obiettivo è di allargare ulteriormente il centro sportivo, creando anche campi di basket e di pallavolo, ed è per questo motivo che stiamo prestando particolare attenzione ai bandi in uscita”.

Per l’inaugurazione ufficiale della struttura bisognerà attendere la Festa della Madonna della Neve a Vendrogno, celebrata il 5 agosto.

In cantiere anche il progetto di riqualificazione del campo sportivo polifunzionale situato in località Puncia a Bellano, che prevederà in particolare il rifacimento del manto erboso e l’efficientamento della luminosità, per un costo totale di 60.000 euro.