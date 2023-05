Carabinieri. Nuova caserma a Colico: approvato il progetto esecutivo

3,7 milioni di euro per veder nascere la nuova struttura in via Madoneta

Presto la gara per assegnare i lavori. Il sindaco Gilardi: “Con questa caserma più militari e un presidio più vasto”

COLICO – “Un ottimo passo avanti per vedere un’opera così importante realizzarsi”. Lo ‘step’ di cui parla Monica Gilardi, sindaco di Colico, è l’approvazione del progetto esecutivo per la nuova caserma dei Carabinieri, intervento di cui si parla da diverso tempo e che sta cominciando pian piano a concretizzarsi.

Presto Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, ente attuatore, uscirà con la gara per assegnare i lavori. La nuova struttura sorgerà in un punto centrale del paese, in via Madoneta, dove trovano collocazione nelle vicinanze anche il cimitero e l’Istituto Marco Polo. Un’area strategia, come la definisce la stessa Gilardi: “Nascerà proprio in prossimità di una rotonda, affacciata su una strada importante dal punto di vista viabilistico”.

Progetto, quello della caserma, condiviso e fortemente voluto non solo da Colico e dalla Comunità Montana, ma anche dagli enti che sottostanno al suo presidio, come Dervio, Valvarrone, Sueglio e Dorio. L’attuale edificio infatti non riesce più a rispondere a determinate esigenze, come la prima cittadina spiega: “Così come si presenta adesso, la caserma in via Parravicini è vetusta e non ha possibilità di ospitare un maggior numero di militari. Considerato che la zona di Colico si trova sul confine di tre province e ha una ricca area industriale, abbiamo pensato che una nuova struttura potesse fare da ‘antenna’ per un territorio vivace e vivo come il nostro, dando garanzie di sicurezza e migliori condizioni di vita. Una caserma più ampia significa infatti automaticamente più militari e un presidio più vasto“.

Gilardi ci tiene a sottolinea come la collaborazione con l’Arma continui a essere proficua, e che tutte le parti coinvolte si sono dimostrate sensibili al tema di una nuova caserma, compreso un privato che ha voluto contribuire alla realizzazione del progetto. Parlando di importi finanziati, Regione Lombardia stanzierà circa 2 milioni e mezzo di euro, il Comune di Colico 925 mila e Comunità Montana 185 mila. Nel complesso dunque si tratta di un intervento pari a 3,7 milioni di euro.

Su quale sarà invece il destino della futura ex caserma il sindaco risponde così: “Essendo l’edificio di proprietà comunale, vedremo in un secondo tempo come valorizzarlo”.