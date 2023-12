CFPA Casargo. ‘Stop wasting food’ arriva anche al Galilei di Colico

Continua il viaggio di CFPA Casargo nelle scuole medie della provincia, contro lo spreco alimentare

Grande entusiasmo da parte degli studenti, desiderosi di fare la differenza nel quotidiano

COLICO – Si è tenuto ieri, lunedì 4 dicembre 2023, un nuovo incontro di presentazione di ‘Stop wasting food’, il progetto contro lo spreco alimentare firmato Centro di Formazione Professionale Alberghiero (CFPA) di Casargo che sta girando per le Scuole secondarie di primo grado del territorio lecchese con lo scopo di sensibilizzare i giovani nei confronti di una tematica di grande attualità.

L’incontro, che questa volta si è tenuto presso l’Istituto Comprensivo Statale Galileo Galilei di Colico, ha rappresentato un importante occasione per dare ulteriore impulso a un’iniziativa fortemente sostenuta e che dimostra l’impegno del CFPA di Casargo nel combattere gli sprechi quotidiani, in un contesto in cui tutti i giorni si lavora con il cibo.

La tematica ha suscitato un grande interesse negli studenti delle classi della scuola secondaria di primo grado, che hanno partecipato all’incontro con entusiasmo e desiderio di comprendere come fare la differenza nel proprio quotidiano.

L’evento è stata anche l’occasione, per il CFPA di Casargo, di dimostrare la propria qualità e la propria capacità di formare giovani menti in maniera efficace, cosa sottolineata dallo stesso progetto Stop wasting food, nato proprio tra i banchi della scuola alberghiera.

E proprio la reputazione del CFPA, insieme al costante interesse dei giovani studenti delle scuole media, è stato il motivo che ha spinto il Centro di Formazione Professionale Alberghiero (CFPA) di Casargo ad annunciare un ulteriore open day, che si terrà il 14 gennaio 2024 e che andrà ad aggiungersi a quelli precedentemente programmati. Un modo, quest’ultimo, per consentire a tutti di scoprire da vicino la scuola, gli spazi e naturalmente l’ampia offerta formativa, che il prossimo anno comprenderà anche il nuovo corso di Operatore agricolo – Gestione dell’allevamento e casaro.

Francesco Maria Silverij, presidente del CFPA di Casargo, ha commentato con queste parole: “L’incontro di oggi rappresenta per noi un legame prezioso con il territorio, un modo per condividere i nostri valori, il nostro impegno e le iniziative che portiamo avanti. Condividere Stop wasting food con altre scuole, infatti, non è solo un gesto importante per combattere lo spreco alimentare, ma è anche il modo migliore per dimostrare il livello del CFPA di Casargo. Desidero inoltre ringraziare in modo particolare il consigliere provinciale Davide Ielardi, per aver favorito con il suo intervento l’incontro di oggi”.