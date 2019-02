Maschere, festa e cultura: tanti appuntamenti a Colico

Ecco tutti gli eventi da segnarsi in calendario

COLICO – Sul finire del mese di febbraio e per tutto il mese di marzo Colico offre molte iniziative ed eventi organizzate dalle associazioni del territorio e patrocinate dal Comune di Colico.

Numerose sono le iniziative proposte a grandi e piccini dalle Parrocchie del Colico per festeggiare il Carnevale: cabaret , intrattenimenti musicali , sfilate di maschere e molto altro per stare insieme in allegria.

A Villatico presso il salone dell’oratorio a febbraio due appuntamenti hanno dato inizio ai festeggiamenti sul territorio: sabato la festa in compagnia per bambini e ragazzi con la partecipazione della Junior Band del Corpo Musicale di Villatico e domenica una festa in compagnia con intrattenimento a cura dei giovani con ospite d’onore Don Bruno Maggioni, impegnato per la sensibilizzazione verso l’autismo e il cantautore Simone Faccetti .

Il Carnevalissimo

Questo sabato invece, l’associazione Amici di Laghetto organizza la 49° edizione di “Carnevalissimo del Laghetto” presso la tensostruttura dell’oratorio di laghetto. I festeggiamenti avranno inizio sabato 2 marzo con il Carnevale dei ragazzi alle ore 15.00; in serata a partire dalle 20.15 sfilata del re Carnevale per le vie del paese e cerimonia di apertura del Carnevalissimo.

Nell’arco della serata, presso la tensostruttura e presso la Pizzeria Legnone si potrà degustare il tipico “Ciunin Rustii”. A seguire grande spettacolo pirotecnico.

Domenica 3 marzo, dalle ore 14.00, la tradizionale sfilata dei carri allegorici accompagnati dal Corpo Musicale di Villatico.

I festeggiamenti continuano, inoltre, lunedì 4 marzo alle ore 20.45 presso l’Oratorio di Curcio con lo spettacolo teatrale “Portobello-Curciobell(S)” e per i più piccini concorso-sfilata delle mascherine.

La Giornata Mondiale della Donna

Dal 4 al 12 marzo, in occasione della Giornata mondiale della donna, l’associazione Centro italiano Femminile di Colico presso la Ex sede Banca Popolare di Sondrio-Piazza Garibaldi organizza il 10° concorso di pittura al femminile. La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore17.30; sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Incontro con Andrea Vitali e “Beppe” Bergomi

Lunedì 4 marzo alle ore 20.00 presso l’Auditorium “M. Ghisla” l’Associazione sportiva di calcio ColicoDerviese organizza una serata di sport e cultura con la presentazione del libro “Bella zio” di Andrea Vitali.

Saranno ospiti dell’evento Andrea Vitali, Giuseppe Bergomi, Samuele Robbioni. Il 15 marzo alle ore 20.45 presso la sala Consiliare del Comune di Colico si terrà una serata d’informazione sulla ludopatia, argomento tristemente attuale, organizzata dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Colico.

Durante l’incontro interverranno Riccardo Bettiga ,psicologo, Angelo Castellani , educatore professionale serT Lecco e Giovanna Rotondo , autrice del libro “Non vi azzardate a chiamarlo gioco lecito e altre storie”.

Leonardo Da Vinci e il Lario

Inoltre, in occasione dei 500 anni della morte di Leonardo Da Vinci, il Centro Italiano Femminile di Colico e il Museo della Civiltà contadina di Colico hanno organizzato presso l’Auditorium Ghisla due interessanti serate di approfondimento sulla figura di Leonardo, genio del Rinascimento: la prima si è tenuta lo scorso giovedì dal titolo “Il pittore è padrone di tutte le cose che possono cadere in pensiero all’uomo” , la prossima è in programma giovedì 7 marzo alle ore 20.45 “Leggere Leonardo – Come leggere il Codice Atlantico -Le pagine sul nostro territorio”.

A Teatro

Continuano, infine, per tutto il mese di marzo, gli appuntamenti nell’ambito della 6° edizione della rassegna teatrale “Ci vediamo a teatro” organizzata dalla Società Operaia di Mutuo soccorso in collaborazione con la compagnia teatrale i “Legnonesi” di Colico presso l’Auditorium Ghisla. A marzo saranno messe in scena tre commedie brillanti interpretate da compagnie teatrali amatoriali del territorio: