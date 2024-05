Con il comune di Varenna in gita al Ricetto medievale di Candelo

Una struttura che fungeva da deposito fortificato di derrate agricole e cantine

CANDELO (BIELLA) – Il Comune di Varenna ha organizzato una gita al Ricetto medievale di Candelo, incastonato tra le colline piemontesi vicino a Biella. Il Ricetto di Candelo è una struttura costruita tra il XII e il XIV secolo che fungeva da deposito fortificato di derrate agricole e cantine: in tempo di guerra, aveva una funzione difensiva, dove gli abitanti del borgo e delle campagne potevano riparare. Il suo nome, Ricetto, deriva dal latino “receptum” e significa rifugio.

“I partecipanti hanno avuto l’opportunità di ammirare la manifestazione Candelo in fiore, allestita dai florovivaisti biellesi, che ha trasformato il borgo medievale in un giardino fiorito dagli angoli pittoreschi. Quest’anno la mostra floreale è principalmente dedicata agli Alpini, in vista dell’adunata che si terrà nel 2025 a Biella: tra le strade del borgo, numerosi erano i pannelli dedicate alle missioni di soccorso dell’Associazione Nazionale Alpini, tra cui quello che raccontano l’alluvione in Valtellina del 1987 – continuano gli organizzatori – La gioia di viaggiare e di condividere emozioni è il cuore pulsante di queste iniziative e, ritornando a casa, già si pensa alla prossima destinazione”.