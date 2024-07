Da Regione oltre 3 milioni per nuovi interventi di riqualificazione sul Lario

Oltre 1,2 milioni per la sponda lecchese

Ne beneficeranno i comuni di Varenna, Calolzio e Olginate

LECCO – Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Terzi, il programma degli interventi per lo sviluppo, la valorizzazione e la riqualificazione del demanio lacuale e delle infrastrutture per la navigazione interna da avviarsi e realizzarsi nell’arco del triennio 2024-2026. Si tratta di nuovi interventi individuati sulla base delle proposte formulate dalle Autorità di bacino lacuale per un importo complessivo a carico di Regione Lombardia di € 9.623.825.

Sul Lario sono previsti quattro interventi e le risorse regionali assegnate all’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori sono di € 3.352.575 di cui € 1.214.275,93 per interventi sulla sponda lecchese: € 414.275,93 per il comune di Varenna per la riqualificazione del molo di Riva Grande ed € 800.000 per i comuni di Calolziocorte e Olginate per la messa in sicurezza del lago di Olginate.

“La realizzazione degli interventi infrastrutturali di valorizzazione e mantenimento in efficienza dei laghi lombardi per lo sviluppo della mobilità via acqua è uno degli obiettivi strategici di Regione Lombardia – ha commentato il sottosegretario Mauro Piazza – La giunta regionale cofinanzia annualmente interventi per lo sviluppo della navigazione sulle acque interne, dei porti e delle infrastrutture connesse per la valorizzazione del demanio lacuale, assegnando alle 5 Autorità di bacino lacuale il contributo per la realizzazione delle opere previste. Ringrazio l’Assessore Terzi per aver stanziato ancora una volta risorse importanti per interventi fondamentali a supporto del territorio, a beneficio dei residenti e turisti”.

“L’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori ha realizzato in questi ultimi anni, con il contributo fondamentale di Regione Lombardia, importanti opere sul territorio lariano: interventi sui pontili, manutenzione delle strutture portuali, riqualificazione dei lungolaghi e passerelle pedonali per rendere i nostri laghi sempre più attrattivi. Questo provvedimento testimonia la volontà della giunta regionale di proseguire con gli investimenti attraverso opere funzionali allo sviluppo del Lario” ha concluso Piazza.