Corenno Plinio, consegnata la bandiera rossa dei Borghi più belli d’Italia

Il presidente Fiorello Primi ha consegnato l’ambito riconoscimento al borgo derviese

Il sindaco Cassinelli: “Risultato da condividere con volontari e cittadini residenti a Corenno”

DERVIO – Il presidente nazionale de I borghi più belli d’Italia, Fiorello Primi, ha consegnato al Comune di Dervio l’attestato di ammissione e la bandiera rossa per Corenno Plinio. La cerimonia si è svolta questa mattina, domenica 3 marzo.

Un successo per il paese che è stato festeggiato in piazza a Corenno da molti amministratori e sindaci del territorio e da tanti cittadini, con un prologo sabato sera in cui una sala civica gremita ha assistito alla proiezione del cortometraggio “Arricciare il naso” di Davide Tagliabue e Alberto Dorsi, girato a Corenno, e che ha vinto il premio Chiara per videomaker.

Il presidente Primi ha ricordato che “i borghi più belli d’Italia è una associazione a carattere istituzionale fondata da Anci e che fa parte di una rete mondiale e che saranno tanti i benefici che arriveranno per il territorio di Dervio e in generale per l’Alto Lario da questo riconoscimento”.

Primi ha fatto la visita di Corenno definendolo la frazione “un tipico esempio di qualcosa che è unico e deve essere valorizzato, l’associazione è onorata di avere qualcosa di così bello al suo interno”.

Il presidente dell’Autorità di bacino Luigi Lusardi ha elogiato il lavoro “degli amministratori che si spendono con ogni energia per tutelare e valorizzare il nostro territorio. Corenno è un luogo eccezionale che era quasi sconosciuto, con interventi concreti e attività promozionali ora sempre più diventa un luogo d’attrazione”.

Il saluto di Regione Lombardia è stato portato dal consigliere Giacomo Zamperini: “Per noi essere qui è motivo di grande orgoglio, va ricordato che in Lombardia ci sono solo 24 borghi insigniti della bandiera rossa e Dervio merita questo prestigioso riconoscimento. Regione è al fianco dell’Amministrazione comunale per la dedizione e l’impegno profuso nella crescita turistica e culturale”.

Due anni fa erano stati gli assessori Regionali Stefano Bruno Galli e Lara Magoni ad aprire la stagione con l’introduzione del biglietto di ingresso nel borgo. Il sindaco Stefano Cassinelli ha ringraziato tutte le autorità “perché quando il Comune di Dervio chiede riceve sempre il pieno aiuto”, ha quindi ringraziato i consiglieri comunali “perché malgrado le polemiche e critiche siamo riusciti a restare uniti, lavorare insieme mettendo al primo posto il bene del paese. Questo, come tanti altri risultati, sono da condividere con i tanti volontari che senza mai risparmiarsi dedicano tempo ed energia per il bene del paese e voglio ringraziare anche gli abitanti di Corenno perché non è semplice vivere qui ma per ogni iniziativa che viene proposta troviamo sostegno e aiuto”.

A corredo della cerimonia ufficiale di consegna della bandiera rossa sono state organizzate visite guidate al borgo, la mostra medievale e escursioni in lucia.