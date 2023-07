Dervio, Dorio, Sueglio e Valvarrone unite in un libretto turistico

Tutte le bellezze dei quattro Comuni accessibili su carta (e QR code)

A lanciare il progetto la Pro Loco di Dervio: “Il nostro è un territorio culturalmente omogeneo che unito può offrire ai turisti vasta possibilità di svago”

DERVIO – L’unione può fare la forza di un territorio: e così Dervio, Dorio, Sueglio e Valvarrone hanno compreso che giocare la stessa partita può aiutare la promozione turistica del paese. Su iniziativa della Pro Loco di Dervio, i quattro Comuni hanno deciso di muoversi insieme per valorizzare il territorio, creando un libretto turistico.

A dargli vita un gruppo di lavoro formatosi a fine 2022 che ha elaborato testi, scelto o scattato fotografie per far prendere forma a ben 44 pagine che presentano le principali attrattive del territorio, in inglese e in italiano.

I contenuti vanno dal lago con le bellissime ed estese spiagge e gli sport acquatici, alla montagna con le principali escursioni, dal Sentiero del Viandante alla cima del monte Legnone. Fino ad arrivare alle numerose attrazioni storiche quali Corenno Plinio, il museo Cantar di pietra, la Torre di Orezia, il borgo rurale di Mandonico e le miniere della Valvarrone o i percorsi storico naturalistici della Frontiera Nord. Un capitolo è dedicato anche alle principali feste con richiamo turistico come il Carnevale di Sueglio, la Sagra del Misultin, i Mercatini di Natale e quello Medievale a Corenno Plinio.

“Il nostro è un territorio culturalmente omogeneo che va dal Lago di Como al monte Legnone e unito può offrire ai turisti una vasta possibilità di svago – spiega Angelo Colombo, presidente della Pro Loco di Dervio -. Per questo abbiamo proposto ai Comuni di collaborare nella realizzazione di un libretto turistico che ne presentasse le eccellenze e tutti hanno accettato con entusiasmo e contribuito all’ottimo risultato. Abbiamo deciso di dare molto spazio alle fotografie che mettono in risalto le bellezze del nostro territorio, limitando i testi all’essenziale e con QR code per permettere l’accesso diretto online, con lo smartphone, alle pagine internet o Facebook con le informazioni dettagliate. Questo è solo un primo passo: abbiamo infatti proposto ai Comuni di convenzionarsi con la nostra associazione che gestisce l’ufficio turistico e le pagine social per promuovere tutto il territorio compreso gli eventi, i primi riscontri sono stati positivi, vedremo gli sviluppi futuri”.