Dervio. Il 15 marzo inizia il corso di Inglese, aperte le iscrizioni

Organizzato dall’Associazione Musiculturale ImmaginArti

Il Corso è curato da Mark Weston, docente madrelingua

DERVIO – L’Associazione Musiculturale ImmaginArti organizza a Dervio, presso la propria sede operativa “Spazio Cultura COOP Dervio” in Via Greppi un corso di inglese rivolto ai commercianti per l’accoglienza dei turisti stranieri e a tutti coloro che vogliono migliorare la propria padronanza della lingua inglese.

Il corso, curato da Mark Weston, docente madrelingua, prenderà il via il prossimo venerdì 15 marzo. Sono previsti dieci incontri settimanali che si terranno sempre di venerdì dalle ore 20:30 alle ore 22, per un totale di 15 ore. Il costo è di 120 euro (comprensivo della tessera associativa annuale a ImmaginArti).

Mark Weston ha insegnato presso il Politecnico e il Liceo Scientifico di Lecco. Per cinque anni è stato direttore didattico presso una scuola a Milano e da vent’anni organizza vacanze studio in Irlanda e in Veneto, soprattutto per chi vive nelle zone del Lago di Como, Verona e Milano. Organizza eventi CLIL (Apprendimento integrato di lingua e contenuto) e tiene corsi brevi online di dodici ore per potenziare le conoscenze al livello A1 (quinta elementare e prima media), A2 (seconda e terza media) e B1 (prima e seconda superiore).

Per informazioni e iscrizioni scrivere alla seguente e-mail info.immaginarti@gmail.com o chiamare ai numeri 347-6276272 / 339-7337772.