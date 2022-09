L’iniziativa dell’Enpa si terrà sabato 24 settembre in lungolago degli Ulivi

Dopo le lezioni di yoga si terrà un rinfresco

DERVIO – L’Enpa (Ente Protezione Animali) di Sondrio organizza per sabato 24 settembre l’evento ‘Yoga con Enpa”, iniziativa benefica per sostenere l’impegno dell’organizzazione verso gli animali in difficoltà.

L’appuntamento si terrà presso il Lungolago degli Ulivi a Dervio (via della Darsena), istruttrice Alessandra Giavazzi (instagram yogalepractice).E’ possibile iscriversi a una delle due sessioni o a entrambe (1^ sessione 15.30, 2^ sessione 17.30). Seguirà rinfresco con i prodotti della pasticceria il Pasticcio di Poggiridenti.

Per informazioni e iscrizioni mail sondrio@enpa.org, whatsapp 345 62790093