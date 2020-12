Dervio, un tempio crematorio nel cimitero. La proposta di progetto

La presentazione del progetto alla popolazione

L’amministrazione comunale avrà tempo fino a fine dicembre per decidere se accettare la proposta

DERVIO – L’Amministrazione comunale di Dervio ha illustrato alla popolazione la proposta di progetto per la realizzazione di un tempio crematorio nel cimitero. Il sindaco Stefano Cassinelli, illustrando il progetto con una diretta Facebook, scelta per via del covid, ha spiegato: “L’Amministrazione avrà fino a fine dicembre per decidere se accettare la proposta che è stata presentata con Project financing da privati il 15 settembre, il progetto è stato protocollato il 7 dicembre. Dopo questo atto ci saranno i passaggi che spettano a Regione e poi al consiglio comunale. La prima cosa che va messa in evidenza è la dimensione dell’edificio che rientra completamente nella cinta muraria del cimitero, quindi come avevamo già detto non ci sarà nessun esproprio e ci rammarica che si sia voluto creare malumore e rabbia tra i cittadini diffondendo voci false come quella degli espropri e altre quali la cremazione degli animali, la creazione di una ciminiera e così via. L’edificio del tempio è di circa 250 metri quadrati, i colombari esistenti sono circa 650 metri. Quindi il tempio è circa un terzo dei colombari”.

Altri aspetti messi in luce con la popolazione riguardano alcune criticità manifestate a partire dalla possibilità del passaggio di carri funebri, l’Amministrazione ha precisato che nella convenzione è stato stabilito che il trasporto delle salme avverrà con furgoni e non con carri funebri. Secondo i parametri regionali il tempio per essere sostenibile dovrebbe effettuare sette cremazioni al giorno. Affrontato anche il tema ambientale, è stato messo in evidenza che le norme stabilite da Regione, Ats e Ministero della salute sono stringenti e severe, inoltre sono stati citati studi universitari che dimostrano che i tempi crematori non inquinano.

“Francamente – ha spiegato il sindaco – si possono produrre ipotesi e studi più o meno attendibili, più o meno favorevoli alla cremazione ma una istituzione come il Comune e la comunità dei cittadini devono avere per riferimento le istituzioni della Repubblica Italiana: se Ministero della Salute, Regione e Ats stabiliscono che i templi crematori possono essere realizzati in un contesto urbano e non vi è alcun rischio per la salute pubblica dobbiamo fidarci altrimenti va messo in discussione tutto dalla qualità delle acque al cibo che mangiamo. Crediamo nello Stato e nelle istituzioni sanitarie che ci danno indicazioni precise altrimenti viene meno il concetto stesso di Repubblica”.

Si è discusso anche dei benefici per la comunità e nello specifico le cremazioni per i derviesi saranno gratuite così come le estumulazioni, il tempio occuperà almeno tre persone e c’è l’impegno di assumere residenti di Dervio se disponibili le professionalità, in seguito sarà inserita una clausola per cui i residenti di Dervio avranno accesso immediato alla cremazione. “Dal punto di vista economico – ha concluso il sindaco – la bozza di convenzione prevede un introito stimabile in oltre 200mila euro all’anno per il Comune secondo i parametri minimi della Regione. Sarà poi la prossima Amministrazione a stabilire come utilizzare i soldi per il paese, si potranno usare per ridurre il contributo delle famiglie per la mensa, per evitare aumenti Imu o per realizzare nuove opere pubbliche o altro”.