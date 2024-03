Dorio. Terminati i lavori di dismissione dell’impianto di depurazione

Opere per un valore di 1 milione di euro

DORIO – Si sono concluse le opere di Lario Reti Holding per la dismissione dell’impianto di depurazione nel Comune di Dorio, assicurando così un migliore trattamento dei reflui grazie al loro convogliamento verso l’impianto di Dervio.

L’investimento, dal valore di 1 milione di euro, segna un passo avanti verso l’efficienza della rete fognaria e la salvaguardia ambientale.

Il progetto di Lario Reti Holding ha riguardato le zone adiacenti all’impianto di depurazione dei reflui nel Comune di Dorio, situato in prossimità della sponda del Lago.

Le opere, inoltre, hanno previsto la realizzazione di un nuovo manufatto che funge da sghiaiatore, griglia meccanica e stazione di sollevamento dei reflui oltre all’adeguamento delle vasche esistenti nell’impianto di depurazione, da qui i reflui vengono pompati in una cameretta esistente a Corenno Plinio, da dove, poi, per gravità, raggiungono l’impianto di Dervio.

Il progetto ha incluso anche il rifacimento di due terminali della rete “nord” e della rete “sud” nel Comune di Dorio per collettare i reflui nella stazione di sollevamento. Per permettere di convogliare i reflui verso Dervio è stata posata una condotta lungo la SP72 e lungo la strada adiacente al lago. Il breve tratto di tubazione in prossimità della ferrovia sarà poi interrato.