Eco-nuotata nelle acque di Mandello, a tutela dell’ambiente

Sabato 7 gennaio l’iniziativa torna per la quinta volta

Obiettivo dei nuotatori sensibilizzare e invitare al rispetto dell’ambiente, muovendosi in condizioni ‘estreme’ e senza muta

MANDELLO – Una tradizione iniziata nel 2018 e che non accenna ad arrestarsi, la eco-nuotata ‘gelida’ per il Lago e l’Ambiente attraverserà questo sabato 7 gennaio, le acque di Mandello, organizzata come di consueto dalle associazioni ambientaliste lecchesi e lombarde, con il sostegno dell’ associazione ‘I Laghée’, della Canottieri San Cristoforo e degli ‘Angeli del Bello’ di Milano, e del Comune di Mandello del Lario.

Esattamente come accaduto negli anni passati, l’iniziativa si occuperà di sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e alle azioni necessarie per contrastare l’inquinamento del Pianeta. In particolare, si farà riferimento ai temi legati alla protezione dei nostri laghi e mari, ponendo l’accento su:

Emergenza globale dovuta alla dispersione delle plastiche nei laghi e nei mari : circa 10 milioni di tonnellate di plastiche e microplastiche finiscono disperse nei corpi d’acqua, inclusi laghi, mari, oceani, entrando anche nella catena alimentare; un tema cui anche la Unione Europea ha inteso finalmente dare risposta con la Strategia sulla Plastica, la Direttiva sulle Plastiche Monouso e la recente proposta di Regolamento sui Rifiuti da Imballaggio;

: circa 10 milioni di tonnellate di plastiche e microplastiche finiscono disperse nei corpi d’acqua, inclusi laghi, mari, oceani, entrando anche nella catena alimentare; un tema cui anche la Unione Europea ha inteso finalmente dare risposta con la Strategia sulla Plastica, la Direttiva sulle Plastiche Monouso e la recente proposta di Regolamento sui Rifiuti da Imballaggio; Temi relativi al riscaldamento globale (motivo per il quale i nuotatori affronteranno la eco-nuotata ‘a freddo’, ossia senza ausilio di muta);

(motivo per il quale i nuotatori affronteranno la eco-nuotata ‘a freddo’, ossia senza ausilio di muta); Contributo delle pratiche Rifiuti Zero alla riduzione dei gas serra.

A entrare nelle acque del lago, la cui temperature dovrebbe aggirarsi attorni ai 6-7°C, saranno gli atleti della squadra italiana di Nuoto in Acque Gelide (IISA Italy), esperti a nuotare in condizioni difficili e abituati a gareggiare a livello internazionale, rappresentando l’Italia, in mari e laghi a latitudini o altitudini estreme. A supportarli ci saranno imbarcazioni e Sup dell’associazione ‘I Laghée’.

Inizio dell’eco-nuotata previsto alle ore 11.00, con partenza in prossimità del cannone nei giardini pubblici di Piazza Garibaldi. Il percorso avrà una durata di circa mezz’ora e sarà lungo 1,5 km: si snoderà verso il molo della Canottieri Guzzi per poi tornare al punto di partenza, rendendo i nuotatori visibili al pubblico dal bellissimo lungolago di Mandello per tutta la totalità del giro.

Con questa iniziativa, che richiederà un importante sforzo fisico e psicologico, gli atleti di IISA Italy intendono sostenere l’impegno delle associazioni ambientaliste che organizzano l’evento, attestare il loro amore per i diversi spazi d’acqua, sollecitare il rispetto dell’ambiente, promuovere l’adozione di stili di vita sostenibili e attenti alla riduzione dei rifiuti, al loro riuso e riciclo, allo scopo di minimizzare gli impatti sull’ecosistema.