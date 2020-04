Grazie a Comune e Icam, a Lierna non mancheranno le uova di Pasqua ai bimbi

Uova di Pasqua per gli alunni della scuola di Lierna

Il pensiero del Comune in collaborazione con Icam

LIERNA – “Ed ora pensiamo ai più piccoli!”. Così il sindaco Silvano Stefanoni di Lierna annuncia l’iniziativa nata in collaborazione con Icam e dedicata alla Pasqua: l’Amministrazione Comunale di Lierna distribuirà un uomo pasquale ad ogni bimbo delle scuole del paese, generosamente offerto dall’ICAM.

“In questo periodo di Coronavirus i bimbi della Scuola dell’Infanzia, anche se ricevono più cure ed attenzioni da papà e mamma a casa dal lavoro, soffrono anche loro l’isolamento sociale senza peraltro capirne fino in fondo il perché – scrive il sindaco – ciò che comprendono bene è che non possono uscire, giocare con i loro amichetti, abbracciare le loro maestre andare a scuola, per imparare giocando l’educazione ed il mondo, e ricevere coccole e vizietti dai loro nonni”.

“E poi – prosegue Stefanoni – questa dolce sorpresa abbiamo deciso di estenderla anche ai bambini della prima e seconda classe della scuola primaria di Lierna. Alla sensibilità della direzione dell’ICAM, ai volontari della Protezione Civile, coordinata dal suo Capogruppo ANA Corrado Pensa, che si sono resi disponibili per il ritiro e la consegna delle Nuova pasquali alle famiglie assieme agli amministratori va sicuramente il grazie sincero di tutta la collettività”.

“Se mai come ora ogni golosità ha per ognuno di noi un piacere diverso e più appagante, perché il Coronavirus ci ha costretti a vivere la nostra quotidianità con un ritmo più lento e fatto di quei piccoli gesti e soddisfazioni, Che nella frenesia del nostro recente passato, svanivano senza che noi ci accorgevamo di averli vissuti, è dovere di tutti ed in questo ci siamo sentiti coinvolti in prima persona come Amministrazione far comprendere ai bimbi più piccoli i valori pasquali a partire anche da un semplice dono come è l’uovo di cioccolato, che sempre sorprende ed in sé

racchiude simbolicamente il senso della vita e della sua rinascita e quindi anche di quella durante e dopo il COVID-19”.