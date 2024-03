Il Comitato Gemellaggi di Abbadia organizza una gita a Grazzano Visconti

La gita sarà domenica 7 aprile 2024

Iscrizioni entro il 14 marzo

ABBADIA LARIANA – Il Comitato di Gemellaggi di Abbadia Lariana organizza per domenica 7 aprile 2024 una gita a Grazzano Visconti in provincia di Piacenza, in occasione del “Torneo de lo Biscione“, la celebre e apprezzatissima gara in maschera in cui i migliori arcieri si sfidano in un torneo storico in cui l’arco in legno e le frecce dalle penne d’oca sono gli strumenti per divertirsi e far divertire.

Grazzano Visconti è uno dei borghi più belli d’Italia. E’ come tornare nel 1200 d.C. passeggiando tra gli accampamenti dei cavalieri in abbigliamento da guerra che mostreranno le abilità con l’arco. Si può riscoprire antichi mestieri medievali come il mastro fabbro, la tessitrice e l’amanuense nella Piazza Cortevecchia del borgo piacentino. Il paese è particolarmente suggestivo. Le stradine bianche, le casette dalle facciate affrescate, i portici, le statue e poi il Castello: la sua duplice funzione abitativa e difensiva risale al 1395. Completamente ristrutturato e riarredato da Giuseppe Visconti di Modrone secondo il gusto eclettico dell’epoca, il castello appartiene oggi agli eredi del duca.

La magnifica dimora è visitabile con ingresso a pagamento (non inclusa nella gita). Il percorso di visita include il Cortile, le sale di rappresentanza riccamente arredate a piano terra (il Salone d’onore, biblioteca, sala da pranzo) e le camere da letto al primo piano. Il Parco del Castello, progettato per volere di Giuseppe Visconti, si estende per circa 15 ettari: è il luogo dedicato al relax e al divertimento, con giardino in parte all’inglese e in parte all’italiana. Ad arredare lo spazio aperto statue, vasi, colonne, fontane e, ovviamente, una gran varietà di alberi e arbusti.

La gita si terrà domenica 7 aprile e le iscrizioni verranno raccolte entro il 14 marzo 2024. La partenza è prevista per le ore 8 e il rientro è previsto entro le ore 20. Le quote di partecipazione sono di 44 euro per gli adulti, 39 per gli iscritti al Comitato e i ragazzi sino i 14 anni pagheranno 35 euro. Per le iscrizioni si può compilare il seguente modulo: https://forms.gle/qv4HYw1XApUMuJdNA

Chiamando il numero telefonico 333 366 7771 o mandando una mail a: comitato.gemellaggi.abbadia.lariana@hotmail.it