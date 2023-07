Il comune di Varenna ringrazia Liliana Cataffo in pensione dal 1° luglio

Il sindaco Mauro Manzoni l’ha salutata pubblicamente in occasione del concerto del 30 giugno

Tanti gli auguri per una pensione ricolma di momenti belli, tanta creatività artistica, risate e gioia

VARENNA – Al termine del concerto del 30 giugno scorso, il sindaco Mauro Manzoni ha voluto pubblicamente ringraziare l’impiegata del Comune di Varenna Liliana Cataffo che dal 1° luglio è ufficialmente in pensione. Porgendo le sue congratulazioni per il meritato traguardo conseguito, le ha augurato una pensione ricolma di momenti belli, tanta creatività artistica, risate e gioia.

E a suggello del commovente momento il Sindaco, dopo averle offerto un omaggio floreale, ha fatto sue le parole del poeta Franco Arminio per farle gli auguri:

“Tròvati uno scalino, riposati

con la faccia al sole.

Se c’è qualcuno che parla

ascoltalo.

Per tornare a casa

aspetta che sia sera.

Usa il buio come un fiocco

per chiudere la giornata

e fanne dono a chi ti vuole bene”.