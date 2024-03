Inaugurato il nuovo pontile dei traghetti a Bellagio, riprendono i collegamenti con Varenna

La cerimonia venerdì a Bellagio. Il pontile era stato chiuso per 4 mesi

Lunedì 25 marzo riprendono i collegamenti con gli scali di Cadenabbia, Varenna e Menaggio

BELLAGIO – Taglio del nastro per il nuovo pontile a Bellagio: dopo 4 mesi di chiusura: nel pomeriggio di ieri, venerdì, si è tenuta l’inaugurazione del nuovo pontile traghetto di Bellagio che ritornerà pienamente operativo per il trasporto di passeggeri e veicoli da lunedì 25 marzo con collegamenti con gli scali di Cadenabbia, Varenna e Menaggio.

Presentata altresì la prima nave ibrida che solcherà le acque del Lario: la motonave Iris, una nave degli anni ’50, oggetto di un importante attività di refitting degli impianti, degli arredi interni e soprattutto della propulsione ora in chiave ibrida.

Il pontile è stato oggetto di importanti lavori di manutenzione straordinaria, legati al consolidamento del fondale, all’adeguamento sismico delle strutture fisse, al ripristino del pontile metallico ed all’installazione di un nuovo meccanismo di sollevamento che ne hanno comportato l’inagibilità per circa 4 mesi: “Siamo consapevoli che il trasporto veicoli nel quadrilatero lariano rappresenti un servizio nevralgico per la mobilità del territorio e delle zone limitrofe ; per questo motivo abbiamo lavorato con impegno e In pochissimi mesi abbiamo ultimato i lavori del pontile di Bellagio, restituendolo al territorio ed ai turisti per l’avvio della nuova stagione nel rispetto del cronoprogramma iniziale, un obiettivo raggiunto grazie anche alla professionalità e all’impegno di coloro che hanno coordinato i lavori e delle maestranze tutte”– ha commentato Pietro Marrapodi Gestore Governativo dell’Ente – Siamo altresì orgogliosi di poter oggi inaugurare la prima nave ibrida del lago di Como, una unità che già apparteneva alla flotta della Navigazione Lago di Como ma che non rispondeva più agli standard qualitativi che offriamo ai nostri viaggiatori ed è stata sottoposta ad un importante intervento di rinnovamento che prosegue il processo di transizione energetica avviato dall’Ente Navigazione Laghi. Un altro importante tassello si aggiunge con il fine di implementare la capacità di trasporto di viaggiatori della nostra flotta.”

“Iniziativa molto significativa per Regione Lombardia, che ha investito 10 milioni di euro per gli interventi di manutenzione straordinaria dei 4 pontili lariani, di cui 2,5 su Bellagio – è intervenuto Alessandro Fermi, Assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione – Una grande soddisfazione il completamento delle attività in soli 4 mesi e la restituzione al territorio di un servizio strategico per la viabilità”

Intervenuto anche l’Assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi: “Oggi abbiamo presentato il frutto della sinergia tra Navigazione laghi e Regione Lombardia.

Il primo di quattro pontili messi a nuovo grazie ai contributi del Piano Lombardia. L’obiettivo condiviso è offrire un servizio sempre migliore e sicuro ai cittadini e ai turisti. 2,5 milioni di Euro per il pontile di Bellagio che si aggiungono ai 7,5 che nei prossimi anni, grazie al lavoro di Navigazione Laghi consegneremo alle comunità di Menaggio, Varenna e Griante, con infrastrutture migliorate e, ripeto, più sicure”.