Dall’11 al 16 luglio si parte da Abbadia, lavori in orario notturno

I lavori sui tratti a Lierna verranno attuati nella prima metà di settembre

LECCO – La Provincia di Lecco ha pianificato una serie di lavori di asfaltatura e adeguamento della segnaletica orizzontale sulla strada provinciale 72, per complessivi 520 mila euro, in attesa dei 3 milioni di euro che saranno svincolati a breve dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la riqualificazione dell’intera arteria.

Nella giornata di ieri si è svolto un sopralluogo per individuare i tratti prioritari e definire il cronoprogramma degli interventi: una prima parte dei lavori verrà effettuata dall’11 al 16 luglio ad Abbadia Lariana, lavorando in orario notturno e con regolamentazione del transito a senso unico alternato. Questa modalità è stata scelta per limitare il più possibile i disagi agli utenti della strada e per non interferire con le programmazioni di Anas lungo la strada statale 36.

I lavori sui tratti a Lierna verranno attuati nella prima metà di settembre, in accordo con il Comune, per non causare disagi durante il periodo estivo ai tanti turisti che vogliono godere delle bellezze della sponda orientale del lago di Como.

“Per la riqualificazione della strada provinciale 72 abbiamo destinato complessivamente 3,5 milioni di euro – commenta il Vicepresidente e Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli – In attesa che il Ministero, dopo le necessarie verifiche, sblocchi, auspico a breve, i 3 milioni di euro, la Provincia di Lecco ha deciso di destinare subito circa 520 mila euro, per effettuare i primi lavori di asfaltatura nei tratti più ammalorati e che da tempo necessitano di interventi risolutivi”.

“Siamo molto soddisfatti di questo intervento della Provincia di Lecco, che va a mettere in sicurezza il tratto di strada provinciale 72 che attraversa il paese, dopo gli interventi, realizzati insieme con il nostro Comune, della nuova rotatoria e del passaggio pedonale protetto” aggiunge il Sindaco di Abbadia Lariana Roberto Sergio Azzoni.

“Come Amministrazione abbiamo accolto con piacere la notizia di questo importante intervento, atteso da molto tempo, che interessa il tratto liernese della Sp 72 – sottolinea il Sindaco di Lierna Silvano Stefanoni -. Il nostro grazie, in particolare, va sicuramente al Vicepresidente Mattia Micheli, che, non solo in questa occasione, ma sovente si interfaccia con la nostra Amministrazione, per conoscere le esigenze del territorio, per mettersi a disposizione e per trovare soluzioni a favore dei cittadini. Anche questa volta, dopo aver effettuato un sopralluogo sulla strada provinciale a Lierna, ha decretato, parafrasando una famosa asserzione di memoria manzoniana: questo tratto s’ha da fare!”.