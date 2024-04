Lario Reti Holding. Inaugurata una nuova casetta dell’acqua a Colico

L’erogazione dell’acqua sarà possibile solo tramite tessera

“Fornirsi di acqua fresca, naturale e controllata, si traduce in un risparmio per le famiglie”

COLICO – Nell’ambito del progetto Acqua ControCorrente, dedicato all’incentivazione al consumo dell’acqua di rete e alla riduzione nell’uso di plastica monouso, Lario Reti Holding ha avviato l’espansione del parco casette dell’acqua in gestione. Proprio all’interno di questa cornice, è stata inaugurata la nuova casetta dell’acqua a Colico in via al Fossato.

“Continua la proficua collaborazione con Lario Reti Holding e l’installazione della seconda casetta dell’acqua in Colico, rappresenta un concreto esempio di ecosostenibilità – spiega il Sindaco di Colico Monica Gilardi – la riduzione di plastica e quindi di rifiuti, la riduzione di CO2 sono il nostro tangibile contributo alla tutela e salvaguardia dell’ambiente. Ogni giorno fornirsi di acqua fresca, naturale e controllata non solo fa bene all’ambiente ma si traduce anche in un risparmio economico per le famiglie“.

La casetta dell’acqua, dotata di innovativi sistemi tecnologici che consentiranno la gestione da remoto dell’impianto, erogherà acqua senza l’uso di contanti e solo tramite l’uso di una tessera dedicata, che potrà essere acquistata e ricaricata presso il totem elettronico posto in Piazza V Alpini.