Lierna. Modifiche alla viabilità in occasione del 90° della Sezione Alpini

Festeggiamenti nella giornata di domenica 21 aprile

“Invitiamo tutti i residenti e i visitatori a prendere nota delle modifiche alla viabilità e a pianificare i propri spostamenti di conseguenza”

LIERNA – L’Amministrazione Comunale di Lierna informa i cittadini che domenica 21 aprile, in occasione dei festeggiamenti per il 90° anniversario della fondazione della Sezione degli Alpini a Lierna, saranno apportate delle modifiche alla viabilità cittadina.

Il ritrovo è previsto per le ore 9 in Piazza Tommaso Grossi. Da lì, si partirà in corteo lungo la Via della Libertà. Di conseguenza, le seguenti vie che confluiscono in Piazza Tommaso Grossi saranno chiuse al traffico: Via Verdi, Via Olcianico, Via Sornico, Via degli ulivi e Via Chignola.

Inoltre, saranno chiuse al traffico anche Via Seminario, Via Genico, Via Manzoni e Via Parodi, dal punto d’incrocio con Via della Libertà e Via Papa Giovanni XXIII da Dietro la Chiesa.

“Invitiamo tutti i residenti e i visitatori a prendere nota delle modifiche alla viabilità e a pianificare i propri spostamenti di conseguenza. Si tratta di un appuntamento straordinario che celebra una parte importante della nostra comunità: la presenza degli Alpini a Lierna. Un evento da non perdere, un’occasione per festeggiare insieme e rendere omaggio alla loro storia e dedizione” commenta il Sindaco di Lierna, Silvano Stefanoni.