Lierna. Natale a Sornico: oltre al presepe, la mostra di sculture in legno

La frazione di Sornico addobba le sue caratteristiche vie per le feste

Presepe sul sagrato di San Michele, come da tradizione, ma anche mostra di sculture in legno a opera del liernese Giorgio Panizza

LIERNA – La frazione di Sornico a Lierna si veste per il Natale: oltre al suggestivo presepe allestito sul sagrato della Chiesa di San Michele e gli addobbi nelle caratteristiche vie della frazione, quest’anno arriverà anche una mostra di sculture in legno, opera di Giorgio Panizza.

Un vero appassionato di quest’arte anche se nella vita Panizza, liernese doc, è un imprenditore informatico. Una mostra in cui sarà possibile visionare anche opere di Giorso, così il suo nome d’arte, “molto intime e profonde, con le didascalie a guidare l’osservatore oltre all’aspetto esteriore, oltre ai colori, oltre alle forme e al profumo del legno – spiega Chiara Tagliabue, curatrice della mostra -. Col passare del tempo le sue opere si sono ampliate in dimensioni, in complessità e nell’intensità dei loro significati”.

Ad aiutarlo soprattutto lo stretto contatto con maestri del legno che l’hanno guidato, incoraggiato e istruito. Le varietà di sculture, allestite nella cantina dell’Attilio della casa vacanza ‘La Corte della Carla’ in via San Michele 11 spazieranno tra soggetti, ambientazioni, forme, essenze ed emozioni interiori, mostrando le mille sfaccettature inedite di Giorgio.

La mostra sarà inaugurata giovedì 7 dicembre, nella festività di S. Ambrogio, patrono della parrocchia di Lierna, alle ore 14.30 e rimarrà aperta nel mese di dicembre nei giorni 7-8-9-10-16-17-23-24-26-30-31 e nel mese di gennaio il 6 e il 7 dalle ore 14.30 alle 17.00.

La mostra beneficia dell’importante patrocinio concesso dalla Pro Loco di Lierna, dal Gruppo Alpini di Lierna e dalla Associazione Culturale Giannino Castiglioni. I frazionisti di Sornico augurano a tutti i migliori auguri di serene festività e vi attendono alla mostra con il loro consueto spirito di cordiale ospitalità e accoglienza.