Linving Land, grande partecipazione a Lierna con 20 giovani al lavoro

Soddisfatta la vice sindaco Simonetta Costantini

LIERNA – Living land “La comunità in cui viviamo è un’utopia, un’opera d’arte, un sogno collettivo, una trama e un ordito che tessiamo tutti insieme”. La vice sindaco di Lierna, Simonetta Costantini, è compiaciuta, perché anche quest’anno il progetto Living Land ha avuto un grande successo di adesioni.

“Si è sviluppato su un arco temporale di quattro settimane per 20 tra ragazze e ragazzi, suddivisi in due gruppi da 10, per poter rispettare anche le disposizioni anti covid. Tutte le famiglie coinvolte, anche oltre la conclusione del progetto, sono molto contente per l’impegno, che i loro figli hanno dedicato a quel bene comune, capace di formarli alla responsabilità della vita collettiva ed al rispetto per l’ambiente”, ha fatto sapere la vice sindaco.

“I giovani partecipanti – prosegue la vice sindaco – anche quest’anno hanno speso il loro tempo alla verniciatura ed alla pulizia di diversi angoli della nostra bella Lierna, che come Amministratori consideriamo un diamante grezzo da custodire e far risplendere anno dopo anno sempre un po’ di più”.

Il progetto si sviluppa all’interno del bando “Welfare in Azione”, promosso dalla Fondazione Cariplo, e vede il coinvolgimento di più di 60 enti, pubblici e privati, tutti uniti dal comune obiettivo di sperimentare un nuovo sistema di welfare: innovativo, flessibile, partecipato ed in grado di incontrare e dialogare con le persone, per rispondere ai loro bisogni.