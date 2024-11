Mandello: al via il progetto doposcuola “Io speriamo che me la cavo”

L’attività è iniziata il 12 novembre

Il progetto è condotto da insegnanti in pensione che, in qualità di volontari, seguiranno gli alunni della scuola primaria S. Pertini

MANDELLO DEL LARIO – “Io speriamo che me la cavo” è il nome del progetto doposcuola che ha ripreso le attività dopo la pausa estiva, a partire dal 12 novembre, presso i locali dell’Oratorio del Sacro Cuore, messi a disposizione dal parroco don Giuliano Zanotta. Il progetto è organizzato dall’Assessorato all’Istruzione, sotto la responsabilità dell’assessore Doriana Pachera.

E così Doriana Pachera spiega il titolo del progetto: “Il nome del progetto si ispira al libro che raccoglie sessanta temi scritti da bambini napoletani, trascritti dal loro maestro Marcello D’Orta. Successivamente, il libro è stato adattato in un film diretto da Lina Wertmüller e interpretato da Paolo Villaggio“.

L’attività è condotta da insegnanti in pensione che, in qualità di volontari, seguiranno gli alunni della scuola primaria S. Pertini, offrendo supporto nell’esecuzione dei compiti e nella preparazione delle lezioni. Gli alunni che necessitano di questo sostegno sono stati segnalati dalle loro insegnanti su richiesta dell’Assessore all’Istruzione.

Quest’anno il servizio è rivolto esclusivamente agli alunni della scuola primaria, poiché per gli studenti della scuola secondaria di primo grado sono già previste attività di sostegno e recupero nel pomeriggio, all’interno di progetti finanziati dal PNRR.

Il numero di bambini che necessitano di questo supporto è consistente, e per questo motivo si invita chi fosse disponibile a offrire il proprio aiuto a contribuire a questo servizio. Per informazioni, è possibile chiamare il numero 349 3598998.

I giorni stabiliti per il servizio sono il martedì e il giovedì, dalle ore 15 alle ore 17, in coincidenza con l’orario di apertura dell’Oratorio. In questo modo, una volta terminati i compiti, i bambini potranno fermarsi a giocare.

Infine, sempre in Oratorio, è attivo dal lunedì al venerdì il progetto “Pitstop”, rivolto ai minori dai 6 ai 17 anni. Si tratta di un’iniziativa educativa di gruppo, ideata dal Comune di Mandello per integrare il servizio di assistenza educativa scolastica, e condotta da educatori professionisti. Il progetto è interamente sostenuto dall’Amministrazione Comunale, tramite l’Assessorato all’Istruzione.