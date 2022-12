Mandello. ‘Andando per presepi’ prosegue fino al 6 gennaio

La nascita di Gesù rappresentata per le strade di Mandello

22 allestimenti collocati in luoghi simbolo e angoli nascosti del paese, da realtà locali e privati cittadini

MANDELLO – Rappresentazione più iconica del Natale, capace di racchiuderne la vera essenza, il presepe è uno dei primi allestimenti a comparire in abitazioni, città e paesi in occasione delle festività. Oltre ad avere valenza per la cristianità perché mette in scena la nascita di Gesù, il presepe è diventato anche fonte d’attrazione turistica, tanto da dare vita a veri e propri tour per scoprirli e vivere l’atmosfera natalizia. Questo non accade solo nelle grandi città, ma anche in paesi come Mandello, dove da parecchi anni tiene banco sotto Natale l’iniziativa ‘Andando per presepi’, organizzata nell’ambito di ‘Magico Natale’.

In vari punti della cittadina, comprese le frazioni, allestiti 22 presepi da scoprire fino al 6 gennaio, collocati nei luoghi di maggior aggregazione o passaggio come chiese, scuole, negozi, fino agli angoli più nascosti. A realizzarli anche associazioni e privati cittadini, che hanno prediletto in alcuni casi la tradizione, e in altri l’originalità, toccando anche tematiche d’attualità o rappresentando zone e siti d’interesse mandellesi.

I partecipanti saranno premiati domenica 20 gennaio al Teatro de André, in concomitanza con lo spettacolo ‘Tatos magic Show’. Sempre nella stesso momento avrà luogo l’estrazione dei premi legati alla lotteria di Natale.