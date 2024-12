Mandello: conclusi i lavori alla rete fognaria di via San Martino

Le opere hanno avuto l’obiettivo di risolvere gli episodi di allagamento

L’investimento è stato del valore complessivo di 1.200.000 euro

MANDELLO – A novembre si è concluso l’importante intervento avviato da Lario Reti Holding nel giugno 2023 principalmente in via San Martino per risolvere problemi di sversamenti fognari e allagamenti ricorrenti. I lavori hanno coinvolto anche le vie Solferino, Alfieri, Oliveti e della Costituzione, nel comune di Mandello del Lario, Lario Reti Holding aveva avviato, a partire da giugno 2023, un importante intervento per risolvere questa situazione.

La via San Martino, all’altezza del complesso edilizio storico-sociale, soffriva infatti da anni di problematiche legate alla fognatura e, dai rilievi effettuati era emerso che la rete presentava poca pendenza ed era molto superficiale. L’intervento ha previsto la separazione della rete fognaria, viste le condizioni pessime della rete di fognatura mista si è reso necessario sostituire completamente tutte le tubazioni, posando nuovi tubi sia per la rete di nera che per la rete di bianca. Inoltre, è stata sostituita la rete di acquedotto realizzando una nuova condotta per le acque bianche, parallela a quella esistente, che è stata destinata esclusivamente alle acque fognarie.

Il progetto rappresenta inoltre un passo significativo verso la separazione delle reti in questa zona del comune di Mandello del Lario, contribuendo a ridurre il carico sull’impianto di depurazione di via Maestri Comacini. Inoltre, è stato possibile fornire un sistema di pubblica fognatura anche alle abitazioni di via Alfieri, precedentemente servite da fosse biologiche.

L’investimento, del valore complessivo di 1.200.000 euro e in parte finanziato dal Piano Marshall 2 di Regione Lombardia, ha rappresentato un contributo fondamentale alla gestione del rischio idraulico a Mandello del Lario. Le opere sono state eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e ambientali del territorio. Trascorso il tempo necessario per l’assestamento del manto stradale, i ripristini definitivi saranno effettuati con l’obiettivo di preservare la continuità e l’armonia con il contesto esistente.