Mandello. Corso educazione stradale in partenza alla scuola media

Per tre lezioni i ragazzi guidati dalla Polizia Locale

Codice della strada ma anche mobilità ecosostenibile le tematiche affrontate

MANDELLO – Per il terzo anno consecutivo a Mandello si svolgerà il corso di educazione stradale per la scuola primaria statale e paritaria e per la scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo mandellese, rispettivamente per le classi terze della scuola primaria e per le classi prime della scuola media.

A organizzarlo l’Assessore all’Istruzione, Doriana Pachera, in collaborazione con la Polizia Locale.

Nella scuola primaria S.Pertini e paritaria S.G. Antida il corso si è già svolto nel mese di novembre, incontrando l’approvazione di alunni e insegnanti. Nelle prime classi della scuola secondaria il corso si terrà nei giorni 27 febbraio, 6 marzo e 21 marzo.

Ogni classe incontrerà l’agente di Polizia Locale Laura Marinangeli, per tre ore. Gli argomenti trattati saranno i seguenti: il codice della strada, la mobilità ecosostenibile (pedoni e ciclisti), il comportamento del pedone, l’uso del monopattino, la bicicletta (tipologie, le sue parti), il comportamento del ciclista, il semaforo, segnali visivi e sonori, i cartelli della strada.