Mandello. Domani mercatino di Natale alla Scuola dell’infanzia di Molina

La proposta prevede prodotti artigianali e laboratori creativi per bambini

MANDELLO – Da una bancarella…a un’altra: la Scuola dell’infanzia Carlo Carcano di Molina organizza un mercatino di natale nella giornata di domani, sabato 9 dicembre. Dopo essere già scesa in Piazza del Mercato per la Mostra delle Associazioni di oggi a Mandello, la realtà sarà protagonista di un nuovo appuntamento in paese, proponendo prodotti artigianali e laboratori creativi per bambini dalle ore 10.00 alle ore 15.00 nella sede della scuola in via Dante.

Il ricavato del mercantino andrà a favore della scuola mandellese.