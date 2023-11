Mandello. Giornata Mondiale del Dono: San Giorgio e Comune in rosso

Visite guidate alla chiesa per il Giving Tuesday

Arrivata a oltre 30 mila euro la raccolta fondi per restaurare il ciclo d’affreschi sul Giudizio Universale

MANDELLO – Anche Mandello si illuminerà di rosso per la Giornata Mondiale del Dono: in particolare la Chiesa di San Giorgio e il Comune, insieme a tanti altri monumenti d’Italia e del mondo. Ad affiancare l’iniziativa quest’anno anche ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Non una scelta casuale perché l’edificio religioso sul Sentiero del Viandante è oggetto in questi mesi di una raccolta fondi per il restauro del suo ciclo di affreschi, rappresentante il Giudizio Universale.

“Le persone possono dimostrare la loro generosità in tanti modi durante il Giving Tuesday: si può aiutare il vicino, sostenere una causa, o donare a un’associazione – commenta l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Doriana Pachera -. La Giornata Mondiale del Dono nasce a New York nel 2012, un giorno in cui tutti siamo invitati a donare, nel senso più ampio del termine. Si tratta di creare una sensibilità collettiva sull’importanza del Dono in tutte le sue forme, a partire dalla comprensione dell’impatto che ogni singola azione può generare sulla comunità”.

In occasione di questa giornata, il dott. Francesco Betti effettuerà visite guidate in San Giorgio dalle 17 alle 18.30 e dalle 20 alle 22 su prenotazione telefonando al numero 3336832140. Per chi non potesse parteciparvi, ma desiderasse comunque dare il suo contributo per il restauro degli affreschi, può fare una donazione (detraibile fiscalmente) a questo link o tramite bonifico bancario, mettendo come beneficiario For Funding Intesa San Paolo all’IBAN IT32T0306909606100000047402, con causale SANGIORGIO23. Le donazioni hanno già superato quota 30 mila euro: il termine previsto per la raccolta è metà gennaio.