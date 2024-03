Mandello, gli eventi in programma per la Giornata internazionale della donna

Tra le iniziative anche il concorso “Indovina l’Autrice”

MANDELLO DEL LARIO – L’8 marzo è la giornata dedicata alle battaglie storiche, alle conquiste delle donne in termini di diritti. Ancora oggi si è alle prese con le discriminazioni politiche e sociali. In questo giorno si ricorda, anno dopo anno, quello che è stato fatto dalle donne in ogni tempo e luogo e le tappe raggiunte.

La prima Giornata Nazionale della donna venne celebrata il 28 febbraio 1909 negli Stati Uniti per ricordare lo sciopero di migliaia di camiciaie newyorchesi che avevano rivendicato migliori condizioni di lavoro. L’anno seguente la ricorrenza venne introdotta anche in Europa: si decise infatti di istituire la Giornata Internazionale della Donna per promuoverne i diritti e per sostenere la campagna in favore del suffragio universale.

In Italia la prima Giornata Internazionale della Donna è stata festeggiata il 12 marzo 1922. Nel 1946 poi venne scelta la mimosa come simbolo ufficiale perché fiorisce in questo periodo.

Doriana Pachera, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Mandello del Lario, ha organizzato una serie di eventi che si svolgeranno durante il mese di Marzo.

Innanzitutto verrà distribuita ai commercianti una locandina con autoritratti eseguiti da pittrici, la maggior parte delle quali ignorate nei libri di storia dell’arte.

Ciò farà parte del concorso “Indovina chi è l’autrice” che consisterà nell’individuare le autrici degli autoritratti raffigurati nella locandina. La scheda del concorso è scaricabile dal sito www.visitmandello.it o ritirabile presso gli esercizi del Comune di Mandello del Lario che hanno aderito all’iniziativa.

Dopo averle compilate dovranno essere imbucate nella cassetta a fianco della Biblioteca Comunale entro le ore 12 di lunedì 25 marzo 2024. Il 26 marzo, al termine della conferenza “Artemisia Gentileschi, amore per l’arte, passione per la vita”, verranno estratti 3 partecipanti ai quali verrà assegnato un omaggio floreale.

L’8 marzo, al Teatro de Andrè, sarà in programma l’evento “Donne&Montagna“. Serata dove il CAI Grigne, in collaborazione con l’assessorato alle Pari Opportunità, dedicherà a Carla Balatti, Lena Mainetti, Rosanna Valli, Eliana Zanetti. Quattro mandellesi che nel 1960 raggiunsero la Capanna Margherita situata sul Monte Rosa a 4.550 metri di altezza. Ospite d’onore sarà Sara Bonfanti, escursionista che racconterà la sua esperienza.

Il 9 marzo al Teatro De Andrè si esibiranno le Giannissime, una band al femminile che canterà canzoni di donne.

Il 13 marzo alle ore 21, presso la Sala Civica, si parlerà di salute con il Fisiatra Dott. Giacchetta, lo specialista in Scienze dell’Alimentazione Dott. Missaglia e l’ortopedico Dott. Oltramonti. Il tema della serata: osteoporosi, la prevenzione a tavola e nella vita della donna.

Venerdì 15 marzo alle ore 21, sarà in programma la conferenza dal titolo “Tremate tremate le streghe son tornate“. Si terrà nella cantina dell’Enoteca Comini a Molina. Valentina Marcias, antropologa, parlerà di stregoneria, di tribunali d’inquisizione e di chi erano veramente le streghe.

Il 16 marzo alle ore 15, presso la Biblioteca, le Favolare dedicheranno un pomeriggio a letture sulla parità per bambine e bambini dai 9 agli 11 anni. Il titolo dell’evento è “Così come siamo“.

Mercoledì 20 marzo alle ore 18, presso la Biblioteca, Virginia Benenati presenterà il suo libro “Le ragazze fantasma“. Una storia vera ambientata nel New Jersey nel 1917.

Il 22 marzo alle ore 21, presso il Teatro De Andrè, andrà in scena “Camera con crimini“, divertente commedia interpretata da Sergio Sgrilli, Corinna Grandi e Aristide Genovese.

Infine, il 26 marzo alle ore 21, presso la Sala del Consiglio, Luca Frigerio (giornalista e scrittore), parlerà dell’importante artista caravaggesca Artemisia Gentileschi. Al termine della serata, verranno estratti i vincitori del concorso “Indovina l’autrice“.