Mandello: in arrivo la prima edizione del concorso “Natale in Vetrina”

Il concorso contribuirà ad offrire a cittadini e turisti una maggiore atmosfera natalizia

L’iniziativa è rivolta a commercianti, artigiani e gestori di pubblici esercizi

MANDELLO DEL LARIO – Arriva la prima edizione del concorso “Natale in Vetrina”, un’iniziativa pensata per stimolare gli esercenti di Mandello a decorare le vetrine dei loro negozi con allestimenti ispirati alla tradizione natalizia. L’obiettivo è creare un’atmosfera festosa che accoglie cittadini e turisti, valorizzando così l’attrattività del commercio locale e migliorando la vivibilità del paese durante le festività.

Il concorso è aperto a tutte le attività di vicinato commerciali, artigianali e pubblici esercizi, dotati di vetrina, ubicate sul territorio comunale. La partecipazione è libera, volontaria e gratuita ed è aperta a tutte le attività aderenti a “Magico Natale 2024”.

l partecipanti dovranno vestire a festa la propria vetrina, secondo la loro libera interpretazione e fantasia. Dovranno essere rispettati gli accorgimenti relativi al buon gusto ed al decoro. Gli allestimenti decorativi dovranno essere necessariamente visibili dalla pubblica via.

Inoltre, le attività che aderiranno al concorso saranno individuabili attraverso l’esposizione di apposita locandina. Le vetrine dovranno essere allestite entro il giorno l’8 dicembre e rimanere tali almeno fino al 24 dicembre senza subire modifiche nello stile espositivo. Le spese di allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili.

Sarà possibile votare a partire dall’8 dicembre fino alle ore 12 del 24 dicembre in modalità cartacea imbucando l’apposita scheda nella cassetta collocata presso la porta principale del Municipio di Mandello del Lario (Piazza Leonardo Da Vinci).

La scheda di votazione è reperibile presso tutte le attività aderenti a “Magico Natale 2024”. La stessa è valida unicamente se riporta un voto da 1 a 10 nella casella accanto al nome di ciascuna attività. Ogni partecipante può imbucare una sola scheda.

Sulla scheda deve essere riportato Nome, Cognome e Telefono e barrata la casella attestante il permesso all’utilizzo dei dati personali (Privacy) e che rimanda alla presente dicitura: “Autorizzo il trattamento ed il mantenimento dei miei dati personali, per le finalità e lo svolgimento del concorso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – GDPR (General Data Protection Regulation). I dati raccolti in occasione del concorso, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività precisate. In ogni caso i dati rilevati non saranno forniti mai a terzi, per nessuna ragione, a meno che non si tratti di legittima richiesta da parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge”.

Lo spoglio delle schede cartacee e il conteggio dei punteggi saranno effettuati dagli organizzatori e la classifica verrà resa pubblica il giorno 27 dicembre sul sito www.visitmandello.it

Verrà premiata l’attività che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di punteggio il vincitore sarà estratto a sorte. La premiazione avverrà il 16 gennaio con un evento pubblico a cui sono già da ora invitati tutti i titolari delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi partecipanti all’iniziativa.

In occasione della premiazione verrà estratta una scheda tra tutte quelle imbucate dai cittadini. Il fortunato votante riceverà un buono spesa di 100 euro utilizzabile entro il 30 giugno presso l’attività vincitrice.

L’adesione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o eccezione, di tutte le norme contenute nel presente Regolamento. Con l’adesione al Concorso il concorrente autorizza l’organizzatore alle riproduzioni fotografiche di quanto oggetto di concorso.