Mandello. Lotteria di Natale 2022: tutti i numeri vincenti

I biglietti estratti ieri, domenica, al de André

Premiati anche i vincitori di ‘Andando per presepi’ e di ‘Riempi di colore il tuo bianco Natale”

MANDELLO – Estratti nel pomeriggio di ieri, domenica, tutti i numeri vincenti della lotteria di Natale 2022, organizzata come ogni anno a Mandello dal Comune e dai commercianti: ad aggiudicarsi il primo premio, buono valore di 1500 euro, il numero 1.679. La consegna dei buoni in palio durante lo show di magia che ha avuto come protagonista il mago Tatos, al Teatro de André. Aventi tutti differenti importi, saranno spendibili presso gli esercizi commerciali mandellesi, aderenti all’iniziativa Magico Natale, dai fortunati vincitori. Nel complesso la somma dei buoni ammonta a 6.100 euro.

Un’iniziativa, quella della lotteria, che ha fatto segnare ogni record rispetto alle passate edizioni: risultano infatti oltre 9.000 le tessere consegnate. La vincita sarà ritirabile fino al 28 febbraio presso la Struttura n.1 Servizi Sociali e Culturali di Via Manzoni, 44/3 e dovrà essere utilizzata entro il 30 giugno di quest’anno.

Di seguito l’elenco di tutti i numeri estratti e relativi premi:

CONCORSO ‘ANDANDO PER PRESEPI’

‘RIEMPI DI COLORE IL TUO BIANCO NATALE’

A essere premiati, con un ingresso per tre persone al parco faunistico ‘Le Cornelle’, Pablo Mereu e Marta Fanara, partecipanti del gioco riservato agli alunni delle scuole dell’infanzia e della primaria.